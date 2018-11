Großeinsatz

Beuel. Am Freitagabend kam es in Bonn-Beuel zu einem Betriebsunfall in einem Galvanikbetrieb an der Königswinterer Straße, bei dem Zink entwichen sein soll. Laut einem Feuerwehrsprecher gibt es aber keinen großen Austritt des Stoffes. Drei Mitarbeiter wurden verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.11.2018

Mit Schutzanzügen ging die Feuerwehr am Freitagabend in einen Galvanik-Betrieb in der Königswinterer Straße in Bonn-Beuel, wo Gefahrgut ausgetreten war. Im Keller seien nach Angaben der Polizei Arbeiten abgelaufen, wobei Zink ausgetreten sei und Mitarbeiter damit in Berührung kamen. Laut Feuerwehrsprecher Martin Haselbauer gibt es keinen großen Austritt des Stoffes, wodurch nichts in die Umgebung gelange. Die Feuerwehr hielt sich bei der Bezeichnung des Gefahrguts - im Gegensatz zur Polizei - bislang zurück. Vor Ort hieß es, dass dies noch geprüft werden müsse.

Ein Mitarbeiter verletzte sich, als er mit dem Stoff unmittelbar kontaminiert wurde. Er habe allerdings geistesgegenwärtig reagiert und sich abgeduscht. Daneben wurden noch zwei weitere Personen leicht verletzt. Derzeit sind etwa 60 Einsatzkräfte vor Ort.

Bei einem Martinsumzug in der Nähe haben Augenzeugen viele Feuerwehrfahrzeuge wahrgenommen. Ursprünglich sei die Gefahrenlage bei der Alarmierung um 18 Uhr höher eingeschätzt worden, wie es später bei der Polizei hieß. Zurzeit stufen die Einsatzkräfte den Vorfall als Betriebsunfall ein. Die Auffangarbeiten des Stoffes dauern an. Die Königswinterer Straße ist teilweise gesperrt.

Weitere Informationen folgen.