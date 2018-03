Abendmahl in der Versöhnungskirche

BEUEL. Zu Gründonnerstag wird in der Versöhnungskirche gegessen und getrunken. Die Pfarrerin erhofft sich davon ein Gemeinschaftserlebnis. Seit zehn Jahren findet diese Variante des Abendmahls in der Beueler Kirche statt.

Von Rainer Schmidt, 31.03.2018

Einen etwas anders gestalteten Abendmahlgottesdienst feierte Pfarrerin Heike Lipski-Melchior am Gründonnerstag in der Beueler Versöhnungskirche mit ihrer Gemeinde. Die Stühle in der Kirche waren weitestgehend weggeräumt, stattdessen standen weiß gedeckte Tische im Halbkreis rund um den Altar. „Wir feiern das Abendmahl und gleichzeitig ein gemeinsames Abendessen“, erläutert Lipski-Melchior, die dies ein Tischabendmahl nennt. „Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir, sagt Jesus zu Petrus“, lautete das Motto.

„Vor 15 Jahren haben wir das noch im Gemeindehaus gemacht. Doch die abendliche Atmosphäre in der Kirche ist einfach schöner und hier gehört der Gottesdienst auch hin“, berichtet sie. Seit nunmehr zehn Jahren findet diese Variante des Abendmahls in der Versöhnungskirche statt. Gleichzeitig wurde noch die Form entwickelt, dass die Besucher sich aktiv am Gottesdienst beteiligen. Der Ablauf mit Texten und Liedern liegt dazu an jedem Platz aus. In den Texten steht nicht nur „Pfarrerin“ oder „alle“, sondern auch „Eine/r“, was bedeutet, dass eine Besucherin oder ein Besucher an den Tischen diesen Text lesen darf. „Das hat sich mit den Jahren so gut eingebürgert, dass die Leute dies wissen und sich auch trauen, sich zu beteiligen“, sagt die Pfarrerin. Dadurch entstehe ein hohes Gemeinschaftserlebnis.

Eine weitere Änderung im Ablauf eines Gottesdienstes ist der Wegfall der klassischen Predigt. Stattdessen gibt es einen Bibliolog, an diesem Gründonnerstag zum Evangelium von der Fußwaschung Jesu. Im Bibliolog soll eine biblische Geschichte gemeinsam entdeckt werden. Pfarrerin Lipski-Melchior liest dabei immer ein Stück des Textes aus diesem Evangelium vor und fordert die Besucher auf, in eine der zitierten Rollen zu schlüpfen und zu berichten, was sie in dieser Rolle denken oder was sie dabei empfinden. Nach einigen Äußerungen lenkt sie zum Text zurück, liest den nächsten Satz oder Abschnitt und hält erneut da inne, wo Fragen an den Text offen bleiben.

Nach dem Abendmahl, bei dem die Pfarrerin zusammen mit der Presbyterin Cathrin Berghausen Brot und Saft an den Tischen austeilt, gibt es eine weitere Änderung des klassischen Gottesdienstes. „Weiteres Teilen von Brot und Saft und Zeit zu einem Gespräch“, nennt sich das, was man als gemeinsames Abendessen bezeichnen kann. Reichlich Brot, Traubensaft und Wasser sowie ein Kräuterdip stehen zum Essen bereit, wobei Gespräche der Tischgemeinschaft ausdrücklich erwünscht sind. „Das soll an die Abendmahlsrunde erinnern, die Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat“, sagt die Pfarrerin.

Diese Form des Tischabendmahls, erklärt Lipski-Melchior, sei in der ganzen evangelischen Kirche im Rheinland verbreitet. Sie hatte diese Form während ihres Studiums in Solingen kennengelernt. „Das hat sich mir so ins Herz eingeprägt, dass es mir wichtig war, hier in Beuel diesen Akzent zu setzen“, sagt sie. Der Besuch zum Tischabendmahl hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen.