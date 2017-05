Einrichtung kurzzeitig geräumt

Ein Rasenmäher beschädigte die Gasstation an dem Kindergarten.

Bonn. Ein Rasenmäher hat am Dienstagvormittag eine Gasleitung eines Kindergartens in Ramersdorf beschädigt. Die Einrichtung wurde kurzzeitig geräumt.

Von Jens Kleinert, 23.05.2017

Insgesamt 57 Kinder mussten am Dienstagmorgen mit ihren Erziehern kurzzeitig ihren Kindergarten in Ramersdorf verlassen. Ein großer Aufsitz-Rasenmäher hat laut Feuerwehr bei Mäharbeiten vor dem Kindergarten eine Übergabestation beschädigt. Daraufhin ist kurzzeitig an dem Übergang zwischen der Gas-Hauptversorgungsleitung und dem Hausanschluss Gas ausgetreten. Ein Rückschlagventil stoppte schließlich den Austritt.

Die 57 Kinder verließen laut einer Kindergartensprecherin mit ihren Erzieherinnen vorsichtshalber das Gebäude und gingen auf eine Wiese hinter dem Kindergarten. Die Feuerwehr führte Messungen durch, die laut Einsatzleiter Franke aber keine Belastung im Kindergarten anzeigten. Die Stadtwerke haben das Leck in der Leitung zwischenzeitlich abgeschiebert.

Im Kindergarten kann der Betrieb, zunächst ohne Gasversorgung, normal weitergehen. "Für die Kinder war das Ganze natürlich sehr aufregend", sagte die Sprecherin.