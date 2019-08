GA lädt zum Beueler Treff

15.08.2019

50 Jahre liegt die Kommunale Neugliederung im Raum Bonn zurück. Der GA will der Frage nachgehen, ob die Region die sich daraus ergebenen Chancen genutzt hat und welche Themenfelder sich aktuell für eine Zusammenarbeit anbieten. Deshalb lädt die Lokalredaktion für Montag, 30. September, zu einem Beueler Treff ein. Als Gesprächspartner für den Bürgerdialog, der um 19.30 Uhr in der Mühlenbachhalle in Vilich-Müldorf beginnt, haben folgende Gesprächspartner zugesagt: Sebastian Schuster, Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Wolfgang Fuchs, Stadtdirektor Bonn, Guido Déus, Bezirksbürgermeister Beuel, Klaus Schumacher, Bürgermeister Sankt Augustin, Rainer Gleß, Technischer Beigeordneter Sankt Augustin. Der Eintritt ist frei, Voranmeldung nicht erforderlich. Der Bürgerverein Vilich-Müldorf serviert Getränke.