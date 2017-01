Unfall vor dem Bonner Polizeipräsidium

Eine 57-jährige Frau ist am Donnerstag gestorben, nachdem sie von einem Polizeiwagen erfasst worden war.

26.01.2017 Ramersdorf. Ein Unfall mit schwerwiegenden Folgen hat sich am Donnerstagnachmittag vor dem Polizeipräsidium in Ramersdorf ereignet. Eine 57-jährige Fußgängerin wurde von einem Mannschaftswagen der Polizei erfasst und tödlich verletzt.

Gegen kurz nach 15 Uhr ist ein 28-jähriger Polizeibeamter mit einem Dienstfahrzeug vom Landgrabenweg nach links auf die Zufahrt des Polizeipräsidiums abgebogen. Das berichtet die Polizei. Dabei hat der Beamte die Fußgängerin offenbar übersehen.

Nach GA-Informationen wurde die 57-jährige Frau bei dem Zusammenstoß so schwer am Kopf verletzt, dass sie trotz sofortiger Behandlung durch einen Rettungssanitäter, der zufällig kurz nach dem Unfall an der Stelle vorbeikam, verstarb. Auch die Reanimationsversuche des alarmierten Notarztes blieben ohne Erfolg.

Die Angehörigen der Verstorbenen und der Polizeibeamte werden durch Notfallseelsorger betreut, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (Marcel Dörsing)