Polizisten sichern nach einem Unfall in Beuel die Spuren.

In Beuel ist ein Fußgänger von einem Motorradfahrer erfasst worden.

Beuel. Ein 49-Jähriger ist auf der Siegburger Straße in Beuel von einem Motorrad erfasst worden. Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2018

Ein Fußgänger ist am Montagabend in Beuel von einem Motorrad erfasst und schwer verletzt worden. Der 49-Jährige wollte gegen 18.40 Uhr von der Gorch-Fock-Straße kommend die Siegburger Straße überqueren. Ein Motorradfahrer, der aus Richtung Beuel in Richtung der Autobahn 59 fuhr, erfasste der Polizei zufolge den Mann mit seinem Motorrad.

Der Fußgänger wurde schwer verletzt, der Motorradfahrer erlitt ebenfalls Verletzungen. Über die Schwere gibt es noch keine Informationen. Die Hintergründe des Unfalls sind ebenfalls noch unklar.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

