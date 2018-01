Einsatz in Beuel

Bonn. Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagmittag an den Rhein ausgerückt. Dort hatte eine Spaziergängerin die Leiche gefunden.

Einen schrecklichen Fund hat nach Angaben der Bonner Polizei eine Spaziergängerin am Sonntagmittag am Beueler Rheinufer gemacht: Sie entdeckte in der Uferzone des Rheins gleich gegenüber des Bonner Hafens im Wasser eine Leiche und informierte umgehend die Polizei.

Der Fund wurde gegen 12.40 Uhr gemeldet. Die Beamten alarmierten daraufhin die Bonner Feuerwehr, weil diese über ein sogenanntes Mehrzweckboot verfügt, mit dem die Uferzone besser zu erreichen ist. Die Wehrleute bargen wenig später die Wasserleiche, die sich im Ufergestrüpp verfangen hatte.

Ob es sich bei der toten Person um eine Frau oder einen Mann handelt, war am Sonntag nicht zu erfahren. Auch die Todesursache ist unklar. Die Ermittlungen dauerten noch an, teilte die Polizei auf GA-Nachfrage mit. Dazu zählt unter anderem ein Abgleich mit der Liste der Vermisstenfälle.