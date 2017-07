Schützenfest in Pützchen

PÜTZCHEN. Ein Spätberufener macht das Rennen. Seine Frau Lilo Patt-Krahe hat doppelten Grund zur Freude.

Von Leif Kubik, 17.07.2017

Ein schöneres Geschenk hätte sich Lilo Patt-Krahe wohl kaum wünschen können: Pünktlich zu ihrem 56. Geburtstag am Sonntag war die engagierte Frau am Vorabend an der Seite ihres Mannes Franz Krahe zur Schützenkönigin der Sebastianus Schützen in Pützchen gekrönt worden. Da die Mitgliedschaft in der Traditionsbruderschaft allein Männern vorbehalten ist, handelt es sich bei der Königinnenwürde um einen reinen Ehrentitel, über den sich Patt-Krahe aber dennoch sichtlich freute.

Grundstein am Himmelfahrtstag gesetzt

Den Grundstein zum vorläufigen Höhepunkt seiner Schützenlaufbahn hatte Franz Krahe am Himmelfahrtstag gesetzt: Der „Spätberufene“ ist erst seit einigen Jahren bei der Bruderschaft aktiv, seine Karriere verlief aber steil: Im vergangenen Jahr war er Adjutant bei Kaiser Manfred Niersberger und obwohl er seiner Frau zuvor noch versichert hatte, keine Ambitionen auf die Königswürde zu haben, muss ihn während des Wettbewerbs wohl der Ehrgeiz gepackt haben.

Patt-Krahe wurde dann „König des zweiten Rumpfs": Nur knapp konnte er sich gegen Heinz-Josef Lindlar durchsetzen, obwohl letzterer den Rumpf nach dem 157. Schuss als erster zu Fall brachte: Weil die Regularien jedoch vorsehen, dass der Rumpf eine ganze Runde durchgeschossen werden muss, wurde ein neuer Vogel aufgehängt, dessen Rumpf dann der FC Fan und Hobby-Koch zu Fall brachte. Der Prokurist eines Kölner Elektrogroßhandels ist seit 1983 mit seiner Königin Lilo verheiratet, die wegen ihres vielfältigen ehrenamtlichen Engagements im Ort eigentlich fast jeder kennt.

Weil nun Krahe nach der "Verlängerung" von 35 Minuten den Vogel abschoss und es folglich nichts mit dem Schützenkönig Heinz-Josef wurde, haben ihn seine Brüder kurzerhand zum König der Herzen erkoren, wusste Pressewart Frederick Geitel am Rande des Festes zu berichten. Am Freitag mit einer Schärpe ausgestattet, wurde der Zweitplatzierte am Sonntagmorgen ebenfalls zu Hause abgeholt und gemeinsam mit dem Königspaar zum Gottesdienst geleitet.

Zum Prinzen wurde in diesem Jahr Jannik Alfter mit seiner Prinzessin Jenny Hartmann gekürt; Schülerprinz ist nach zwei Jahren erneut Nils Schwanenberg. Bereits am Samstag hatten die Schützenbrüder den gesamten Ort mit Fahnen und Girlanden geschmückt, gegen sieben Uhr abends wurden dann die Majestäten mit einem Festumzug zum Krönungsball geleitet. Brudermeister Willi Wester begrüßte neben zahlreichen Vertretern der Stadt Bonn auch die Vertreter der Ortsvereine von Pützchen und Bechlinghoven, Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie alle befreundeten Bruderschaften mit ihren Majestäten.

Kölsche Rattepack unterhält Gäste

Nach Krönung und Gratulation der Majestäten hatte am Samstagabend „Dat Kölsche Rattepack“ die Gäste des Balls begeistert: Oliver Blum, Uwe Modler und Andrea Schönenborn unterhielten die Schützen und ihre Gäste mit „Swing vom Rhing“, einer Kombination aus Swingklassikern und kölscher Sprache zum mitsingen und -schunkeln. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildete dann wie in jedem Jahr der Festumzug durchs Dorf am Sonntagnachmittag. Am heutigen Montag wird der Tag der Ortsvereine mit einer Kranzlegung am Ehrenmal begonnen. Ab elf Uhr haben die Ortsvereine dann alle über 65-jährigen aus Pützchen und Bechlinghoven eingeladen auf Kosten der Ortsvereine einen Frühball zu feiern.