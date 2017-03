Beueler City und Rheinufer

BEUEL. Blumen, Gartenartikel, Kulinarisches, Oldtimer und jede Menge gute Laune. Zum 16. Mal läutet die Gewerbe-Gemeinschaft Beuel die Festsaison am Beueler Rheinufer und in der Beueler City ein. An diesem Wochenende, 25. und 26. März, ist es soweit: Dann steigt das Frühlingsfest für die ganze Familie. Jeweils zwischen 10 und 18 Uhr gibt es viel zu entdecken und zu erleben.

Von Von Anke Vehmeier, 23.03.2017

Es ist zwar die 16. Auflage und doch auch eine Premiere: Denn bisher trug die Veranstaltung den Namen Blumenfest – in diesem Jahr firmiert sie erstmals als Frühlingsfest. Und es gibt noch etwas zu feiern: Die „Beuel Classics“ sind bereits zum fünften Mal am Start. „Das Blumenfest mit den ‚Beuel Classics‘ ist eine weit über die Grenzen der Stadt Bonn bekannte und beliebte Veranstaltung. Der Zuspruch der Besucher ist sehr groß, und auch die Nachfrage der Aussteller ist enorm“, betont Veranstalter Paul Ahrens.

„Wir haben einmal mit ein paar Blumenhändlern angefangen, aber in den Jahren ist das Fest immer größer und vielfältiger geworden, s dass der Name Frühlingsfest viel besser passt“, erklärt Ahrens als Vorsitzender der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel (GGB). Auf der erweiterten Fläche am Rheinufer und in der City werden sich ganz unterschiedliche Firmen aus Bonn und der Region sowie Schausteller mit ihren Attraktionen präsentieren. Dazu kommt der verkaufsoffene Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Beueler City.

Auf besondere Autos können sich alle Oldtimer-Freude freuen. Am Rheinufer sind am Sonntag bei den fünften „Beuel Classics“ historische Fahrzeuge zu bewundern. „Was Ende 2012 in einer Beueler Gaststätte aus einer Bierlaune heraus entstand, hat sich als echte Erfolgsgeschichte entwickelt“, sagt Werner Koch, Sprecher der Beueler Oldtimerfreunde Schäl Sick.

„Bis zu 150 Oldtimer aus acht Jahrzehnten stehen in diesem Jahr bereit, um bei Ausstellung, Ausfahrt und Siegerehrung begutachtet zu werden“, sagt Koch. Zur Eröffnung haben sich Bezirksbürgermeister Guido Déus und Serge Mpouma, Vorsitzender des Bürgervereins Geislar, angesagt. Gemeinsam mit Obermöhn Ina Harder wird Werner Koch die Oldtimer am Sonntag, 26. März, ab 14.30 Uhr präsentieren.

Und auch für die Siegerehrung hat sich der Oldtimerfreund prominente Verstärkung gesucht: Walter Lehnertz, alias „Waldi“ aus der TV-Trödel-Show mit Horst Lichter „Bares für Rares“, wird ab 16.30 Uhr die Sieger der „Best of Beuel“ küren. Ein Oldtimer kann am Rheinufer zudem seinen 100. Geburtstag feiern: ein Oakland 34 aus dem Jahr 1917. „Er wird die Herzen der Zuschauer höher schlagen lassen. Das wohl einzige Exemplar in ganz Europa wird in der Nähe der Veranstaltungsbühne an der Kennedybrücke einen Ehrenplatz bekommen“, kündigt Koch an.

Neu ist die Organisation der rund 40 Kilometer langen Ausfahrt. An der gesamten Strecke werden Vorankündigungen verteilt, wann die Oldtimerkolonne vorbeikommt. „Dann können die Anwohner für die richtige Stimmung sorgen, für die Fahrer soll die Ausfahrt dadurch noch attraktiver werden“, erklärt Koch. Für Stimmung am Rheinufer sorgen die beiden Musikbands „Windy City Five“ und „B - five“. „Das Frühlingsfest und die 'Beuel Classics' gehören einfach zusammen. Sie ergänzen sich ganz hervorragend. Die Besucher des Frühlingsfestes erwartet eine sehr angenehme, familiäre Atmosphäre. Man kann den Blick schweifen lassen, flanieren, schlemmen und einkaufen“, ist Paul Ahrens. überzeugt

Und ein weiteres Ereignis wirft bereits seine Schatten voraus: Am Samstag, 8. April, startet die Beueler Nacht der Legenden mit „Blass4night“ live. Los geht es um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Gaststätte „Zur Rheinbrücke“ direkt an der Kennedybrücke.