Kulturzentrum Beuel

Beuel. Das Kursfest Interkultur beeindruckt in der Brotfabrik mit bunter Vielfalt. Ein neuer „Bonner Filmchor“ sucht noch interessierte Sängerinnen und Sänger.

Von Hans Peter Brodüffel, 26.06.2017

„Fantastisch, wie schnell man hier zur Sängerin wird“, schwärmt Petra Buschey. Die langjährige Dozentin für African Dance singt zusammen mit 30 „Schnuppergästen“ afrikanische Lieder unter der Leitung von Claudia Nachtsheim das Lied „Bobale Malé shushu maya“ („Geist, ziehe in meinen Körper und bringe ihn zum Tanzen!“) aus Burkina Faso. Der Schnupperkurs ist eines der zahlreichen Angebote des Kursfestes von Interkultur in der Brotfabrik, mit der die Organisatoren Babette Dörmer und Morgens Kragh Werbung für die Kurse und Workshops ab dem kommenden August machen.

„Wir wollen mit unserem Kursfest zeigen, wie bunt und vielfältig unser Angebot ist“, sagen Dörmer und Kragh. Auf dem abwechslungsreichen Festprogramm steht Schnuppern in den Studios wie Jazzgesang, Salsa, Flamenco, Hula- Hoop-Dance, Polaroid-Fotografie, Israelische Tänze und Arabisch sprechen. In der Theaterwerkstatt werden unter der Leitung von Babette Dörmer Szenen der Dürrenmatt-Komödie „Ein Engel kommt nach Babylon“ gezeigt, die am 1. Juli in der Brotfabrik aufgeführt wird.

Guido Preuß präsentiert eine in Bonn neue Dimension des Chorgesangs, bei der man erleben kann, wie ein Film ohne Bilder klingt. „Bonner Filmchor“ heißt die Neugründung, für die ab dem 31. August in der Brotfabrik Filmmusikbegeisterte in allen Stimmlagen gesucht werden. Interessenten sollten Lust haben, Filmmusik a cappella zu singen und ein Chorensemble aufzubauen, das seine Ergebnisse souverän und humorvoll nach außen trägt (www.bonner-filmchor.de ).

Bei Weitem nicht der einzige Chor im neuen Programm – auch hier ist Vielfalt die Devise für den Herbst. Für Freunde der künstlerischen Gestaltung öffnet der Maler Shahram Karimi sein Atelier in der Brotfabrik. Außerdem wird viel getanzt: Von Ballett am Vormittag bis Salsa am Abend. Die Workshops bieten unter anderem mit Kabarett, Fotografie und Pantomime ein breites Spektrum. Weitere Informationen unter www.ik-bonn.de