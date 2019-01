Bonn. 14 Fichten werden ab Mitte Januar in Holzlar in der Straße Am Mühlenweg gefällt. Die Stadt begründet die Maßnahme mit der Gefahr, die Bäume könnten umstürzen.

Von Stephan Werschkull, 10.01.2019

Ab dem 14. Januar werden in der Straße Am Mühlenweg in Beuel 14 Fichten gefällt. Wie die Stadt Bonn mitteilte, werden die Arbeiten bis zum 25. Januar andauern. Während der Arbeiten könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen, so die Stadt Bonn.

Hintergrund der Maßnahme sei die Umsturzgefahr der Bäume, die bei einer turnusmäßigen Baumbegutachtung aufgefallen war. Die Verkehrssicherung von Bäumen an Bachläufe zähle zu den Aufgaben des Tiefbauamtes, erklärte die Stadt.