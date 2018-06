BONN. Die Feuerwehr ist am Mittwochmittag mit rund 60 Einsatzkräften in das St. Albertus-Magnus-Seniorenheim nach Bonn-Pützchen ausgerückt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.06.2018

Mit rund 60 Einsatzkräften rückte die Bonner Feuerwehr am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in das St. Albertus-Magnus-Haus in die Karmeliterstraße nach Bonn-Pützchen aus.

Bei Eintreffen vor Ort stellten die Wehrleute im zweiten Obergeschoss des Seniorenheims Rauch fest, der aus einem Elektroverteilkasten kam. Sie trennten den betroffenen Bereich vom Strom und lüfteten.

Die Bewohner des Hauses konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr vom Pflegepersonal in Sicherheit gebracht werden.