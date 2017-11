Rudolf-Hahn-Straße nur einspurig befahrbar

Ein Dachstuhlbrand in der Eichendorffstraße in Beuel-Limperich hat einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Beuel. In den Morgenstunden entdeckten Dachdecker einen Schwelbrand in der Eichendorffstraße in Beuel. Die Rudolf-Hahn-Straße ist während des Einsatzes nur einspurig befahrbar.

Von Elena Sebening, 22.11.2017

Am Mittwochmorgen, 22. November, entdeckten Dachdecker um 9.37 Uhr einen Dachstuhlbrand in der Eichendorffstraße in Beuel-Limperich. Sie alarmierten daraufhin die Feuerwehr, die mit mehreren Einsatzwagen und einem Leiterwagen gemeinsam mit der Polizei anrückten.

Nach GA-Information zieht sich der Einsatz noch bis in den Nachmittag hinein. Der Schwelbrand war in einer Dachverkleidung ausgebrochen. Die Dachdecker, die den Brand entdeckten, hatten bereits mehrere Tage an den Dächern der Häuser in der Eichendorffstraße gearbeitet.

Ob der Brand durch die Arbeiten ausgelöst wurde, ist derzeit noch unklar. Das betroffene Gebäude befindet sich direkt gegenüber des Kardinal-Frings-Gymnasiums. Gefahr für die Einwohner und Anwohner gab es nach Angaben der Feuerwehr zu keiner Zeit. Auch das Gebäude selbst musste nicht evakuiert werden.

Nach aktuellen Informationen ist kein Wohnraum vom Brand betroffen, lediglich der Dachstuhl, dessen Verkleidung entfernt wurde, um die Brandursachen genau zu lokalisieren. Aufgrund der Feuerwehrfahrzeuge ist die Rudolf-Hahn-Straße derzeit nur einspurig befahrbar.