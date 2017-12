Brand in Limperich

Zu einem Kellerbrand in Limperich ist die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen ausgerückt.

Limperich. Großeinsatz für die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen in Limperich: In einem Mehrfamilienhaus war gegen 3.50 Uhr ein Kellerraum in Brand geraten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.12.2017

Bei Eintreffen der Feuerwehr drang bereits starker Rauch aus der Eingangstür und den Kellerschächten des Hauses. Die starke Rauchentwicklung versperrte den Bewohnern den Fluchtweg. Da die Kellertüren nicht verschlossen waren, hatte sich der Rauch teilweise bis zu den Wohnungen ausgebreitet.

Zwei Personen hatten sich rechtzeitig ins Freie retten können. 16 weitere Bewohner mussten die Einsatzkräfte über Dreh- und tragbare Leitern aus dem viergeschossigen Haus retten. Zwei Personen wurden leichtverletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Personen wurden wegen der kalten Temperaturen in einem Bus der SWB betreut. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Die Bewohner kamen in einer städtischen Unterkunft unter oder bei Bekannten. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort, auch der Rettungsdienst war mit 14 Kräften im Einsatz.

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.