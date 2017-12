Vater und Sohn verletzt

Pützchen. Ein brennender Schuhschrank hatte in der Nacht zum Sonntag eine Wohnung stark verraucht. Die Rettungskräfte brachten das Möbelstück ins Freie und löschten dort unkonventionell.

Von general-anzeiger-bonn, 10.12.2017

Kurz nach 0:55 Uhr rückte die Bonner Feuerwehr zu einem Brand in Pützchen aus. Dort hatte ein Schuhschrank, auf dem wohl eine Kerze stand, Feuer gefangen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste sich der Eigentümer der zweigeschossigen Wohnung auf den Balkon retten. Der ältere Herr hatte zuvor noch seinen Sohn, der in der Nachbarschaft wohnt, zu Hilfe gerufen. Beide hatten zunächst selbst versucht, den Brand zu löschen und dabei Rauchgas eingeatmet. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr brachte den Schuhschrank aus dem Flur ins Freie und löschte ihn dort mit einer Gießkanne. Das Haus ist durch die starke Rauchentwicklung vorerst unbewohnbar. Laut Pressemitteilung der Feuerwehr waren 27 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.