Lange Trockenheit

Wer einen Garten besitzt, sollte darauf achten, dass der Boden nicht zu hart wird, rät Gärtner Martin Welzel von „Die Pflanzenwelt“ in Beuel. Sollte der Boden schon zu hart sein, könnte es helfen, wenn der Boden etwas gelockert wird, denn so kann das Wasser ungehindert zu den jeweiligen Wurzeln durchdringen. „Bäume und Pflanzen sollten intensiv in den Morgenstunden gegossen werden. Einmal kurz mit dem Wasserstrahl draufhalten reicht leider nicht – man muss sich Zeit nehmen“, so Welzel.

Werden die Pflanzen am Morgen gegossen, so habe das gleich mehrere Vorteile, erklärt Welzel: „Es ist noch nicht ganz so warm und das Wasser verdunstet nicht gleich. Außerdem kann Wasser, das sich auf den Blättern gesammelt hat, während des Tages gleichmäßig verdunsten“. Würde man abends gießen, liege das Wasser zu lange auf den Blättern, wodurch ein Pilzbefall begünstigt werden könnte.

Gehen Sie jeden Morgen raus und bewässern die städtischen Bäume vor Ihrer Haustür? Dann melden Sie sich doch gerne beim GA unter bonn@ga-bonn.de. Gerne würden wir über Ihr Engagement berichten!