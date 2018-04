Kurs in der Beueler Tapetenfabrik

Beuel. Beim Kurs des Jungen Theaters lernen Jungen und Mädchen die Schauspielerei kennen. Aber die Teilnehmer gewinnen oft auch an Selbstbewusstsein und erwerben in der Gruppenarbeit soziale Kompetenzen und Teamfähigkeit.

Von Gabriele Immenkeppel, 04.04.2018

Elisabeth leidet schreckliche Qualen. Es hämmert und pocht in ihrer Backe. Die Zahnschmerzen sind kaum auszuhalten. Sie sitzt im Wartezimmer eines Zahnarztes und hofft auf Hilfe. Elisabeth drückt ihre Hand fest an die schmerzende Wange und schaut wirklich sehr traurig drein. „Prima“, lobt Anja von der Lieth die Schülerin. „Man erkennt sofort, wie es dir momentan geht. Klappe, Licht aus, Vorhang fällt, die nächste Szene.“ Elisabeth ist eines von zwölf Kindern im Alter zwischen sechs und neun Jahren, die in den Osterferien einen Schauspiel-Schnupperworkshop des Jungen Theaters besucht. Die Kurse werden für verschiedene Altersgruppen angeboten.

Auch im Gefängnis ist die Stimmung alles andere als fröhlich. „Ihr sitzt in einer Zelle“, gibt Schauspielerin und Synchronsprecherin von der Lieth das nächste Kommando. Kein Problem für die kleinen Akteure. Während sich Philipp und Samuel an den imaginären Gitterstäben festhalten und sehnsüchtig nach draußen blicken, hat Lara die Hände gefaltet und bittet im Gebet offenbar um eine baldige Freilassung. Auch dies ist eine Szene, die an diesem Morgen in der Tapetenfabrik umgesetzt wird.

„In diesen Schnupperworkshops lernen die Kinder, spielerisch und ohne vorgeschriebene Texte Situationen anzunehmen und zu gestalten“, erklärt die Dozentin. „Dabei setzen sie die eigenen schauspielerischen Ausdrucksmittel wie Stimme, Sprache, Gestik und Mimik bewusst ein, um eine bestimmte Rolle zu gestalten“, erläutert sie weiter. Denn: „Dieser kurze, aber intensive Einblick in die Schauspielerei ist eine gute Gelegenheit, das eigene Talent in diesem Bereich zu entfalten und gleichzeitig das umfangreiche Kursangebot der JTB-Werkstatt kennenzulernen“ fügt sie hinzu.

Teilnehmer gewinnen an Selbstbewusstsein

Die nächste Szene: Diesmal sollen die Kinder nur mit Gestik eine Szene aus der Schule nachspielen. Doch so ganz bei der Sache sind sie offenbar nicht. Denn während einer träumend in die Luft starrt, ein anderer einen Flecken auf seiner Hose bearbeitet, meldet sich wenigstens ein Kind und hebt den Finger – anscheinend ist der Unterricht an diesem Tag öde und langweilig. „Mir ist wichtig, dass die Kinder durch die Rollenspiele ihre Spontaneität entdecken. Sie stellen ohne langes Nachdenken bestimmte Situationen nach und improvisieren. So entwickelt sich erst gar keine Angst vor der Bühne“, sagt Anja von der Lieth.

Improvisation war allerdings nicht nur bei der Darstellung der verschiedenen Situationen gefragt. Anhand von kleinen Gegenständen, die die Kursleiterin aus ihrer Tasche holte, sollten die Kinder spontan Geschichten rund um das jeweilige Objekt erzählen. Dabei verwandelte sich ein Glitzerstein schnell in einen magischen Hamster, aus einer Pfeife kroch ein Vampir, den man allerdings gut mit Knoblauchtabak bekämpfen konnte.

Für von der Lieth lernen die jungen Schauspieler in diesen Workshops nicht nur, wie sie mit Mimik und Körpersprache kommunizieren. „Nein“, betont sie, „die Teilnehmer gewinnen oft auch an Selbstbewusstsein und erwerben in der Gruppenarbeit soziale Kompetenzen und Teamfähigkeit.“ Und manchen der kleinen Improvisationskünstler sieht sie ganz bestimmt bei Kursen oder Produktionen des Jungen Theaters wieder.