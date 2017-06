Sängerkreis ehrt letztmals Mitglieder

Vilich-Müldorf. Zum letzten Mal hat der "Sängerkreis gemischter Chor Bonn-Vilich-Müldorf" am Samstag verdiente Mitglieder geehrt. Deshalb zum letzten Mal, weil sich der Sängerkreis in Kürze aus Mangel an Nachwuchs auflösen wird.

12.06.2017

Zum letzten Mal hat der "Sängerkreis gemischter Chor Bonn-Vilich-Müldorf" am Samstag verdiente Mitglieder geehrt. Deshalb zum letzten Mal, weil sich der Sängerkreis in Kürze aus Mangel an Nachwuchs auflösen wird. "Am 22. Mai werden wir bei einer außerordentlichen Versammlung die Auflösung beschließen", sagte die Vorsitzende Dörthe Friedrich-Heinrich. Der Chor wird dann Geschichte sein.

Eigentlich hätte die Sängergemeinschaft ein anderes Fest in diesem Jahr feiern können: das 50-jährige Bestehen. Denn es war 1967, als aus dem Männergesangverein von 1903 ein gemischter Chor wurde. Junge Damen wurden seitdem in den zuvor reinen Männerchor aufgenommen, was bei vielen Chören noch heute nicht möglich ist.

Nun wurden fünf Frauen für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Seit 1967 dabei sind Christa Bärhausen, Doris Hatzfeld, Magdalena Kess, Agnes Kohmanns und Resi Riquier. "Der Chor hat in unserem Leben eine sehr große Rolle gespielt", sagten die Geehrten einstimmig.

"Es hat immer Sangesschwester und Sangesbruder geheißen, und so war es auch", erzählte Christa Bärhausen. Zudem wurden Wolfgang Heinrich und Heinz Meurer für 30 Jahre Mitgliedschaft im Sängerkreis geehrt.

Diese letzte Feier fand auf dem Gelände des Heimatmuseums statt - nicht ohne Grund. Denn der Chor übergab seine Fahne, zahlreiche Partituren, Medaillen und Plaketten an den Heimatverein. Darunter auch zwei Partituren, die der bekannte Komponist Willy Trapp, ein gebürtiger Vilich-Müldorfer, extra für den Sängerkreis geschrieben hatte.

"Macht euch ein paar Gedanken, wie ihr das Andenken an Willy Trapp bewahren könnt", gab Hans Lennarz, Protektor des Heimatvereins, den Chormitgliedern mit auf den weiteren Weg. (shr)