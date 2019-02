Nach Rassismusvorwürfen

Bonn. Die Firmenzentrale des Bonner Saftherstellers True Fruits wurde mit Eiern und Farbe beschmiert, möglicherweise handelt es sich dabei um die Antwort auf ein Statement im Netz.

Von Thomas Faßbender, 17.02.2019

Der Bonner Smoothie-Hersteller True Fruits ist schon öfter wegen seiner offensiven Werbekampagnen in die Kritik geraten. Immer hat das Unternehmen mit seiner unkonventionellen Werbung und Sprüchen auf den Smoothie-Flaschen oder Plakatwänden von sich reden gemacht.

Die provokanten Werbemaßnahmen haben in der Nacht auf Samstag ihre Wirkung wohl in krimineller Hinsicht entfaltet. Der Eingang der Firmenzentrale in der Auguststraße in Bonn wurde mit Eiern und Sprühdosen beschmiert. Dies teilte das Unternehmen am Samstag über seinen Facebookkanal mit.

Zuletzt hatte sich die Social Media Abteilung des Unternehmens in einem Statement zu den jüngsten Rassismusvorwürfen geäußert und dabei ihre Kritiker als dumm bezeichnet. Auf der Eingangstüre des Bürogebäudes hatten unbekannte Täter unter anderem Schriftzüge wie "Rassistenschweine" und "Sexisten" gesprayt. Steht diese Vandalismusaktion eventuell auch im Zusammenhang mit dem jüngsten Post der Bonner?

Das Bonner Unternehmen hatte zuletzt immer mehr mit Reaktionen auf den sozialen Medienkanälen zu kämpfen. Besonders eine Werbeaktion für den österreichischen Markt von 2017 wurde immer wieder als rassistisch verurteilt und hatte die Gemüter erhitzt. Die Bonner hatten seinerzeit auf die Migrationspolitik des Nachbarlandes angespielt.

Inzwischen werden die damaligen Slogans im Netz in verdrehten Zusammenhängen diskutiert, da sie nicht mehr als Kritik an der österreichischen Migrationspolitik erkennbar sind. Den True Fruits Verantwortlichen war die ganze Disskussion offensichtlich zu bunt geworden und sie hatten mit ihrem Facebook-Statement eigentlich die Kritiker zum Schweigen bringen wollen.

Auch ein veröffentlichter Beitrag auf Instagram, in dem das Unternehmen wegen „Fehlinterpretationen“ den Smoothie „white“, der in einer schwarzen Flasche verkauft wurde, aus dem Sortiment nimmt, stößt auf heftige Kritik.

Nicht nur negative Statements, sondern auch viel Zustimmung bekommen die Bonner für ihre provokante Marketingvariante. Das Netz ist gespalten.

Anzeige haben die Verantwortlichen des Bonner Unternehmens übrigens bisher nicht gestellt. Die Polizei Bonn wusste auf GA-Nachfrage nichts von dem Vorfall und ermittelt daher auch nicht. Die Schmierereien waren am Samstagnachmittag bereits wieder entfernt worden.