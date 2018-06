Mit Stechbeitel schwer verletzt

Bonn. Ein 54-jähriger Mann aus Bonn-Holzlar ist von seinem eigenen Bruder mit einem Holzwerkzeug angegriffen und schwer verletzt worden. Die Hintergründe des Familienstreits sind noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.06.2018

Offenbar bei einem Streit mit seinem Bruder hat sich am Mittwochabend ein 54-jähriger Bonner schwere Stichverletzungen zugezogen. Das berichtet die Polizei am Freitag. Gegen 18.25 Uhr habe ein 45-Jähriger der Einsatzleitstelle gemeldet, dass er soeben eine verletzte Person aus seiner Wohnung in Bonn-Holzlar geschickt habe. Eine Streifenwagenbesatzung stellte vor Ort im Bergmeisterstück zunächst Blutspuren fest. Der betrunkene 45-Jährige gab an, seinen Bruder soeben im Verlauf eines Streits mit einem Stechbeitel verletzt zu haben.

Der geschädigte 54-jährige Bruder des Anrufers hatte zwischenzeitlich Unterschlupf bei der gemeinsamen Mutter, die in der Nähe wohnt, gesucht. Dort wurde er schwerverletzt und, so die Polizei, "ebenfalls nicht unerheblich alkoholisiert" angetroffen und durch den Rettungsdienst erstversorgt. Im Krankenhaus wurden bei dem Mann eine nicht lebensbedrohliche Stichverletzung am seitlichen Oberkörper sowie eine Verletzung an der Hand festgestellt.

Ein Alkoholvortest bei dem 45-jährigen Tatverdächtigen ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach ersten Ermittlungen wurde er in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern indes weiter an.