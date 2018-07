Familie lebt seit 300 Jahren in Beuel

Beuel. Jacobus Burgunder, genannt "Köpp", war vor etwa 150 Jahren der Erste aus der Familie, der nachweislich die Josefschule besuchte. Vielleicht waren noch mehr Burgunders drauf. Jetzt besucht der jüngste Sprössling die Grundschule.

Von Rainer Schmidt, 24.07.2018

„Gesucht wird die Beueler Familie, die die meisten Schülergenerationen an der Josefschule vorweisen kann“, hieß es anlässlich des 200. Geburtstags der Josefschule in Beuel im General-Anzeiger. „Iris Hallitzky, Vorsitzende des Fördervereins, hat die Meldungen entgegengenommen und ausgewertet. Das Ergebnis steht jetzt fest. „And the winner is...“, würde man in Hollywood ausrufen. Es ist die Familie Burgunder. In der sechsten Generation geht derzeit ein Burgunder-Sprössling in die Josefschule. Die Burgunders dürfen sich somit mit Fug und Recht als älteste „Dauerbankdrücker der Josefschule“ bezeichnen.

Das Jahr 1862 muss etwas Besonderes gehabt haben. Denn in diesem Jahr wurde nicht nur der Schiffer-Verein Beuel gegründet, in diesem Jahr, am 5. Oktober, wurde auch Jacobus Burgunder, genannt „Köpp“, geboren. Er war der Urgroßvater von Reiner Burgunder, des heutigen Käpt’ns des Schiffer-Vereins. Zwar waren schon damals einige aus der Burgunder-Sippe Schiffer, doch „Köpp“ ergriff nach seinen acht Jahren Schulzeit den ehrbaren und typischen Beueler Beruf eines Wäschers und wurde Wäschereibesitzer.

Burgunders leben schon seit 300 Jahren hier

Willi Burgunder, Großvater vom heutigen Käpt’n, beauftragte den Heimatforscher Hilmar Frebel die Ahnenforschung für die Burgunders zu übernehmen. Daraus geht zwar hervor, dass der Burgunder-Clan seit mehr als 300 Jahren im Gebiet des heutigen Beuels beheimatet ist, doch es gibt keine Hinweise darauf, dass vor dem „Köpp“ noch ein weiterer Burgunder in der Josefschule die Schulbank gedrückt hat.

Auf Jacobus sen. „Köpp“ folgte Jacobus jun. Burgunder, geboren 1896, der genau wie sein Sohn Günther, geboren 1924, den Beruf eines Metzgers ergriff. Günther, so erzählt Reiner über seinen Vater, soll sich in einer der alten Schulbänke mit dem Satz „Hier hab ich gesessen, viel Stullen gegessen und wenig gelernt“ verewigt haben.

Reiner, 1950 geboren, wurde Konditormeister. Außer der Gemeinsamkeit mit der Josefschule hat er auch Kapitänsblut in seinen Adern. „Mein Ururgroßvater war Mitbegründer des Schiffer-Vereins“, berichtet er. Außerdem war der Vater seiner Mutter bereits Käpt’n und Eigner eines Fährbötchens, der Beethoven.

Dem Brauchtum verpflichtet

Patty Burgunder, Tochter von Reiner und 1978 geboren, ist die fünfte aus der Sippschaft, die auf die Josefschule ging. Ob es an ihrem Vater lag oder nicht, lasse sich nicht mehr genau nachvollziehen, erzählt sie, aber es sei überliefert, dass es bei Patty neues Schulmobiliar gab und die uralten klassischen Schulbänke, wie sie noch im Heimatmuseum zu sehen sind, nicht mehr vorhanden waren. Sie hat sich voll und ganz dem Karneval verschrieben, war Wäscherprinzessin und Bonna und ist stellvertretende Obermöhn in Beuel.

2011 wurde ihr Sohn Max geboren, der, um die Familientradition und alle Familiengene so richtig aufzunehmen, quasi von Geburt an Mitglied im Schiffer-Verein und bei den Beueler Stadtsoldaten ist. „Er wird mein Nach-Nachfolger als Käpt’n des Schiffer-Vereins“, sagt heute schon der stolze Opa Reiner zuversichtlich. Doch zunächst muss der Junge erst mal die Josefschule hinter sich bringen...