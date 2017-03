Polizei sucht Zeugen

Bonn. Am Dienstagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr Landgrabenweg ereignet, bei dem eine Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Das Auto, das den Unfall verursacht hat, flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

23.03.2017

Gegen 07.45 Uhr am Dienstagmorgen ereignete sich zwischen einer Rollerfahrerin und einem Auto ein Verkehrsunfall. Laut Angaben der Polizei wurde die Rollerfahrerin von einem Auto im Kreisverkehr Landgrabenweg / Auffahrt A565 überholt. Die Rollerfahrerin fuhr vom Landgrabenweg Richtung Rhenusallee und das Auto fuhr von der Josef-Schumpeter-Allee in den Kreisverkehr ein.

Um den Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, bremste die Rollerfahrerin so stark ab, dass sie stürzte, sich leicht verletzte und ein Sachschaden am Motorroller entstand. Das Auto hielt nicht an und fuhr auf die Autobahn Richtung Köln. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0228/150 entgegengenommen.