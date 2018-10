Beueler KFG-Kombo

Beuel. Florian Hertel ist Gründungsmitglied, Frontmann und musikalischer Leiter von Druckluft, eine Brass- und Performanceband aus Beuel. Im Interview spricht er über das erste große Konzert der Gruppe am kommenden Freitag.

Von Rainer Schmidt, 12.10.2018

Die Beueler Band Druckluft gibt es seit 2014. Entstanden ist sie aus jungen Musikern, die zum Großteil alle aufs Kardinal-Frings-Gymnasium (KFG) gehen oder gegangen sind. Die 14 jungen Musiker spielen nicht nur seit vier Jahren erfolgreich im Karneval, sondern auch bei Festen und Partys. Und das nicht nur in Bonn, sondern auch in Köln, Düsseldorf, Koblenz, Aachen, ja, sogar in Belgien hat die Truppe bereits gespielt. Am Freitag, 19. Oktober, gibt Druckluft im Eltzhof in Porz-Wahn ihr erstes eigenes abendfüllendes Konzert. Mit Florian Hertel, Gründungsmitglied der Band, Frontmann und musikalischer Leiter der Gruppe, sprach .

Herr Hertel, was will uns der Name Druckluft sagen?

Florian Hertel: Druckluft deshalb, weil wir neun Bläser sind und mit unseren Instrumenten entsprechend Druck machen. Hinzu kommen noch eine Rhythmusgruppe und eine Geige, die es so in Verbindung mit einer Brassband meiner Kenntnis nach nur bei Druckluft gibt. Den Namen hat Erhard Rau, unser Gründer und Trompetenlehrer am KFG, sich für uns ausgedacht.

Was bitte ist eine Brassband?

Hertel: Brassband kommt aus dem Englischen und steht im weitesten Sinne für „Blechkapelle“. Als reine Brassband haben wir auch keine Sänger. Und, wenn ich das ergänzen darf, wir nennen uns ja Brass- und Performanceband. Wir stehen nicht nur wie eine Blaskapelle auf der Bühne, sondern wir bewegen uns mit wilden Choreographien im Saal und tragen bunte Anzüge und unsere vier Mädels glitzernde Kleider.

Vor Druckluft ist bereits die Band Querbeat aus dem KFG hervorgegangen. War Querbeat ein Vorbild für Sie?

Hertel: Ein Vorbild nicht, eher ein Vorreiter. Wir haben mit Erhard Rau den gleichen Gründer, daher gibt es natürlich einige Parallelen, gerade wenn man an die Anfänge zurückdenkt.

Wie ging es mit Druckluft los?

Hertel: Wir waren zuerst eine reine Schülerband. Dann haben wir vor drei Jahren ‚probiert‘ im Karneval aufzutreten und alles hat seinen Lauf genommen. So werden wir in der kommenden Karnevalssession mindestens 180 Auftritte haben.

Was unterscheidet Druckluft heute von Querbeat ?

Hertel: Querbeat machen inzwischen ihre eigenen Songs und sie haben Gesang dabei. Wir haben keine eigenen Stücke, sondern wir spielen Medleys aus bekannten Stücken, sind rein instrumental. Bei uns singt das Publikum. Wir bedienen bei unserer Musik alle Richtungen. Von „Heidewitzka, Herr Kapitän“ bis Kasalla, von alten Schlagern bis zu neuen Pop-Songs, wir verbinden alles, was die Leute kennen, wozu man tanzen und vor allem mitsingen kann. Die Auswahl der Stücke treffen wir zusammen, viel entwickelt sich in den Proben. Ich arrangiere dann die Musik für die Band.

Wie ist Ihr Musikstil entstanden?

Hertel: Wir haben am Anfang unserer Laufbahn reichlich Big Band Musik gemacht und viele von uns haben früher im großen Blasorchester der Schule mitgespielt. Im Rheinland kommt man dann schwer um den Karneval herum und im KFG sind wir mit dem Blasorchester schon früh im Rosenmontagszug mitgegangen. Außerdem gefiel uns auch der New Orleans Stil mit den Marching Bands. Aus dem Mix wurden wir schließlich zu der Partyband, die wir heute sind.

Sie spielen im Oktober Ihr erstes, eigenes Konzert. Was hat sich für Sie geändert?

Hertel: Bisher hatten wir immer Auftritte, die so 20 bis 30 Minuten gedauert haben. Im Eltzhof spielen wir tatsächlich erstmals ein ganzes Programm von knapp zwei Stunden Dauer, mit der Band Kempes feinest als Gästen. Das bedeutet, dass wir unsere Proben intensivieren mussten. Bisher hatten wir das Privileg, im KFG proben zu können, wofür wir der Schule sehr dankbar sind. Jetzt haben wir seit zwei Monaten einen eigenen Probenraum in Beuel, wo wir auch unsere Instrumente lagern und zu jeder Tages- und Nachtzeit üben können. Damit machen wir den großen Schritt von einer Schulband zu einer professionellen Band.

Wie geht es weiter mit „Druckluft“?

Hertel: Es ist unsere Absicht, zukünftig öfter eigene Konzerte zu spielen. So ist geplant, dass wir im kommenden Jahr erstmals mit unserem Programm auf Tour gehen werden.