Vorsitzende des Beueler SPD-Ortsvereins

Beuel. Angelika Esch, die neue Vorsitzende der Beueler SPD, will das Gespräch mit den Bürgern suchen und für eine Verbesserung des Radwegenetzes sorgen. Die Initiative „Unser Vilich“ sieht sie dagegen kritisch.

Die Entwicklung des Stadtquartiers rund um die Halle Beuel sieht die neue Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Beuel, Angelika Esch, als eine vordringliche Aufgabe zur Stärkung des Stadtbezirkszentrums an. „Mit dem Umzug des Pantheon-Theaters wurde sozusagen ein Besuchermagnet an der Siegburger Straße angesiedelt. Jetzt ist es die Aufgabe von Politik und Verwaltung, daran anzuknüpfen und das Areal entsprechend weiter zu entwickeln“, sagte die 51-Jährige im Gespräch mit dem GA.

Sorgen bereitet der Stadtverordneten aus Pützchen der bauliche Zustand des Radwegenetzes in Beuel: „Einige Fahrradwege weisen derart viele Löcher und Hindernisse auf, dass ein Befahren wahrlich kein Vergnügen macht. Aber nicht nur in die Unterhaltung der Radwege muss die Stadt Bonn mehr Geld investieren, auch in den Lückenschluss im Radwegenetz muss investiert werden“, sagte Esch, die bei diesem Thema eine engere Zusammenarbeit mit dem Rhein-Sieg-Kreis fordert. Deshalb plädiert sie für ein Forum, bei dem sich Bürger und Verkehrsplaner über erforderliche Baumaßnahmen unterhalten.

"Schäl Sick" soll wieder erscheinen

Gefragt nach dem internen Verhältnis zwischen der Beueler und der Bonner SPD, antwortete Esch: „Die Wogen haben sich wieder etwas geglättet. Ich stehe jedenfalls hinter unserem Fraktionsvorsitzendem Dieter Schaper. Er macht in der Beueler Koalition gute Arbeit.“ Zur Erinnerung: Schaper wurde im vergangenen Jahr mehrfach von Bonns Fraktionschefin Bärbel Richter gerügt. Sie hatte ihm und seiner Koalitionspolitik zu wenig SPD-Profil vorgeworfen (der GA berichtete).

Wenig Verständnis zeigt Esch für den Vorstoß der Initiative „Unser Vilich“, die sich massiv gegen den Abriss des Heilpädagogischen Heims Ledenhof in Vilich stemmt: „Wir benötigen den dort geplanten Wohnraum dringend. Wir begrüßen auch, dass dort öffentlich geförderter Wohnungsbau realisiert wird.“

Esch, die als Referentin im Bonner Büro des Bundestagsabgeordneten Ulrich Kelber arbeitet, will auch wieder die frühere SPD-Stadtteilzeitung „Schäl Sick“ auflegen: „Das dient der Kommunikation mit den Bürgern.“ Auch die Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen Oberkassel und Holzlar soll wieder intensiviert werden. Ein erster Termin steht bereits: Am Freitag, 7. April, laden alle drei Ortsvereine gemeinsam ab 17.30 Uhr zu einem Frühlingsempfang ins Beueler Heimatmuseum, Wagnergasse 2, ein.

Den neuen Vorstand der Beueler SPD komplettieren: Petra Maur und Sebastian Wien (stellvertretende Vorsitzende), Hans-Georg Masuhr (Kassierer) und Maximilian Blech (Schriftführer).