Info-Veranstaltung in Beuel

Bonn. Mit Vorurteilen aufräumen – so der Grundgedanke des ersten deutschen Voodoo-Festivals, das am Samstag im Brückenforum in Beuel stattfand.

Von Verena Düren, 27.10.2018

Entgegen der landläufigen Vorurteile, die Voodoo als etwas ansehen, womit man anderen vor allem Schaden zufügen kann, ist es eigentlich eine Religion, die sich vor allem dem Heilen widmet. Mit zahlreichen Ständen, Vorträgen und Live-Programm waren die Besucher im Brückenforum nun eingeladen, sich etwas genauer über die Religion Voodoo zu informieren.

Ehrengast war an diesem Tag Professor David Koffi Aza, ein Priester aus Benin, der in einem Gespräch vor und mit dem Publikum über die Hintergründe dieser aus vielfältigen Einflüssen bestehenden Religion informierte. Im weiteren Verlauf waren eine Voodoo-Show mit Priestern aus Benin sowie Voodoo-Tanz aus Haiti zu erleben, ebenso wie Konzerte von Fredy Massamba & Band sowie der kreolischen Sängerin Mfa Kera.

Neben dem Liveprogramm konnten sich die Besucher an den Ständen mit Kleidung, Schmuck, Kunsthandwerk, afrikanischem Essen und Getränken über Kunst und Spiritualität rund um Voodoo informieren.