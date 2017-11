In diesem Haus in Limperich wurde ein 42-jähriger Mann tot aufgefunden.

Bonn. Nach dem Tötungsdelikt in Limperich hat die Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter. Die Beamten fragen nun: Wer hatte Kontakt zu Adil A.?

Im Falle des getöteten Adil A. aus Limperich verfolgt die Bonner Polizei offenbar noch keine heiße Spur. Dem Vernehmen nach ist die Zahl der Zeugenhinweise aus der Bevölkerung überschaubar, während die Ermittlungen weitergehen. Wie berichtet, war der 42-Jährige am Sonntagnachmittag tot in seiner Dachgeschosswohnung am Limpericher Talweg aufgefunden worden. Aufgrund der Situation gibt es laut Polizei keinen Zweifel an einem Gewaltverbrechen.

Die Polizei sucht nun nach Personen, die zuletzt mit dem 42-jährigen Eritreer in Kontakt standen. Einer dunkelhäutigen Frau könnte dabei eine besondere Bedeutung zukommen. In ihrer Begleitung soll das Opfer angeblich gewesen sein, als es am Donnerstag- oder Freitagabend in seine Wohnung ging und dabei zuletzt lebend gesehen wurde.

Dem Vernehmen nach lebte der 42-Jährige seit dem Sommer in dem Sechs-Parteien-Mietshaus, vorher wohnte er in Poppelsdorf. Hinweise nimmt die Mordkommission unter 02 28/150 entgegen.