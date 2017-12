Belohnung durch Staatsanwaltschaft ausgelobt

In diesem Haus in Limperich wurde ein 42-jähriger Mann tot aufgefunden.

Bonn. Nach dem Tötungsdelikt in Limperich hat die Polizei noch immer keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter. Die Beamten fragen nun: Wer hatte Kontakt zu Adil Abdelruhman?

In den Nachmittagsstunden des 26. November dieses Jahres wurde der 42-jährige Adil Abdelruhman von Angehörigen tot in seiner Dachgeschosswohnung auf dem Talweg in Limperich aufgefunden. Aufgrund der von der gegen 14.30 Uhr alarmierten Polizei vorgefundenen Situation übernahm eine Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu dem Fall.

Den letzten bekannten Lebendkontakt des Mannes gab es nach bislang vorliegenden Zeugenangaben in den Abendstunden des 23. oder des 24. November. Auch nach jetzigem Ermittlungsstand konnte nach Angaben der Polizei noch keine eindeutige Spur verfolgt werden. Die Zeugensuche führte nicht zu einer Aufklärung der Tötung.

Foto: Polizei Bonn Wer kann Angaben mit einem möglichen Zusammenhang zu dem genannten Tatgeschehen machen?

Die Zahl der Zeugenhinweise aus der Bevölkerung war seit Ermittlungsbeginn überschaubar. Aufgrund der Situation gibt es laut Polizei keinen Zweifel an einem Gewaltverbrechen. Die Polizei Bonn informiert: "Für die andauernden Ermittlungen sind neben dem Umfeld des Verstorbenen auch seine letzten Kontaktpersonen von Bedeutung."

Deswegen startet die Bonner Polizei erneut den Aufruf an Personen, die in Kontakt mit dem 42-Jährigen standen - seien es Kontaktpersonen, Lebenspartner oder Freunde. Wer Angaben zu einem möglichen Zusammenhang zu dem genannten Tatgeschehen machen kann, wird seitens der Staatsanwaltschaft Bonn für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ein Betrag in Höhe von 1000 Euro ausgelobt.

Dem Vernehmen nach lebte der 42-Jährige seit dem Sommer in dem Sechs-Parteien-Mietshaus, vorher wohnte er in Poppelsdorf. In Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft veröffentlichen die Fahnder nunmehr ein Lichtbild des verstorbenen Adil Abdelruhman entgegen.

Hinweise nimmt die Mordkommission unter 0228/150 entgegen.