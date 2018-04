Sanierungsarbeiten

BEUEL. In den nächsten Monaten werden in der Feldstraße in Beuel Bauarbeiten durchgeführt. Deshalb kann es dort zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Von Niklas Linnarz, 03.04.2018

Ab Mitte April wird es zu Einschränkungen in der Feldstraße kommen, da dort ein 186 Meter langer Kanal saniert wird. Laut der Stadt Bonn belaufen sich die Kosten für die Arbeiten auf circa 92.000 Euro. Die Sanierung soll bis Ende Juni 2018 fertiggestellt sein.

Da die Bauarbeiten teilweise überirdisch ausgeführt werden, kann dies zu Einschränkungen im Verkehr führen.