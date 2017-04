Am Donnerstagmittag stiegen Einbrecher in ein Mehrparteienhaus in Bonn-Beuel

Unbekannte brauchen in Beuel in ein Mehrparteienhaus ein.

Bonn. In einem Mehrparteienhaus in Bonn-Beuel fand am Donnerstag ein Einbruch statt. Die Einbrecher kamen zur Mittagszeit.

07.04.2017

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 10 und 11.30 Uhr in ein Mehrparteienhaus in Bonn-Beuel eingebrochen, wie die Bonner Polizei mitteilte. Die Diebe durchsuchten dabei beide Wohnungen des Hauses im Pfaffenweg und nahmen Bargeld und Schmuck mit.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.