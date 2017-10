Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind am Wochenende in eine Wohnung in Beuel eingebrochen.

Bonn. In Bonn-Beuel sind am Wochenende Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen und haben wertvollen Schmuck gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von Sofia Grillo, 23.10.2017

Auf der Rilkestraße in Bonn-Beuel sind Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen und haben Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Laut der Polizei Bonn sind die Täter wahrscheinlich zwischen Samstag (21. Oktober) 18 Uhr und Sonntag (22. Oktober) 9 Uhr eingebrochen.

Sie gingen durch den Garten des Mehrfamilienhauses und kletterten von dort aus auf den Balkon der Wohnung im ersten Stock. Dann öffneten sie gewaltsam die Balkontür und durchsuchten die Zimmer. Mit ihrer Beute verließen sie die Wohnung wieder über den Balkon.

Die Polizei sucht nach Tatzeugen. Hinweise nimmt sie unter 0228-150 entgegen.