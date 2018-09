Schlüssel aus Haus gestohlen

Bonn. Einbrecher haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Sebastianusstraße in Pützchen ein Auto gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.09.2018

Im Tatzeitraum von 22 Uhr am Samstag bis 1.45 am Sonntag brachen bislang Unbekannte nach Angaben der Polizei in ein Reihenhaus auf der Sebastianusstraße ein. Die Täter hebelten die Haustür auf und stahlen einen Fahrzeugschlüssel.

Mit dem dazugehörigen Smart For Two Cabrio (schwarz) mit Bonner Kennzeichen flüchteten sie anschließend vom Ort des Geschehens.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat nach erfolgter Spurensicherung am Tatort die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.