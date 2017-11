Weihnachten naht

Beuel. CD-Präsentation in Beuel: „Swinging Christmas“ von BonnSonata & Friends setzt auf Abwechslung. Neben bekannten englischen Songs sind auch Klassiker darauf zu hören.

Von Verena Düren, 15.11.2017

„Das ist eine CD, auf die wir alle stolz sein dürfen“, so äußerte sich Markus Karas bei der CD-Präsentation von „Swinging Christmas“ von Bonn-Sonata & Friends im Gemeindesaal der Nachfolge-Christi-Kirche in Limperich. Ganz frisch aus dem Presswerk kommt die Aufnahme, die nun pünktlich zur Vorweihnachtszeit erscheint und zugleich eine Art musikalischer Adventskalender sein soll.

Bei Karas' Danksagung wurde deutlich, wie sehr diese CD ein Gemeinschaftswerk ist: Begonnen bei den Proben- und Aufnahmeräumen in Beuel, die dem Chor kostenfrei zur Verfügung gestellt wurden, über die befreundeten Musiker Andrea Will (Piccoloflöte), Hubert Arnold (Keyboards u.a.), Christoph Müller (Trompete), Stefan Schwebig (Schlagzeug) und Hans-André Stamm (Klavier und Orgel) bis hin zum „auf nette Weise unnachgiebigen“ Tonmeister Thomas Schmidt. Nicht zuletzt galt Karas' Dank natürlich den beiden Solistinnen Valerie Haunz und Emilia Eggers sowie dem Chor, der sich stilistisch auf neues Terrain begeben hat.

Gehören sonst eher Werke der Klassik und Romantik zum festen Repertoire des preisgekrönten Frauenchores Bonn-Sonata, das auch im traditionellen Konzert zum Ende der Weihnachtszeit zu hören war, so schlummerten die amerikanischen und englischen Carols noch in den Kehlen des Chores. Nach zehn Jahren, in denen das obligatorische Weihnachtskonzert zur Tradition geworden ist, war eine Aufnahme nun ein absolutes Muss. Ganz neue Wege geht der Chor mit „Swinging Christmas“, dem musikalischen Adventskalender. „Es ist natürlich jedem selbst überlassen, ob er nun wirklich jeden Tag nur ein Stück hört oder jeden Tag ein Stück mehr – oder natürlich jeden Tag die ganze CD“, so Karas lachend. Die CD vereint neue Carols mit traditionellen deutschen Advents- und Weihnachtsliedern wie „Leise rieselt der Schnee“, „O Tannenbaum“ oder „Vom Himmel hoch“, die von Arrangeur Martin Carbow in ein neues Gewand gekleidet wurden.

CD als Einstimmung auf den Weihnachtsmarkt

Die Mischung ist gut durchdacht: Karas hat bei der Auswahl und Reihenfolge der Stücke stets auf Abwechslung geachtet sowie einen zunehmenden Bezug zu Weihnachten. „Diese CD soll ganz bewusst Musik zum Wohlgenuss sein – man kann sie zu Hause, im Auto oder als Einstimmung auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt hören. Alle Liedtexte sind wortgetreu abgedruckt. Man kann also auch jeden Song mitsingen.“ Bei der Freude, mit der die Beteiligten ihre neue Aufnahme feiern, bleibt gar kein Zweifel, dass diese auch beim Hören überspringen wird.

Info: „Swinging Christmas“ von BonnSonata & Friends, Ltg.: Markus Karas, 12,90 Euro.

Erhältlich in Bonn und Umgebung:

Münster-Laden (Bonn-Mitte)Kreuz-Apotheke (Oberkassel)Max & Moritz Buchhandlung (Oberkassel)Struck | Schreiben - Lesen - Spielen (Beuel)Stepin GmbH (Godesberg)Dollendorfer Bücherstube (Königswinter)Buchhandlung Werber (Bad Honnef)