Messingers neuntes Buch erscheint

Beuel. Mit „Parallelgesellschaft“ ist der neunte Krimi des Beueler Autors Hermann Messinger erschienen. Darin muss ein Krminalhauptkommissar ein schier undurchdringbares Geflecht aus Gewalt, Terror und Bandenkriminalität zerschlagen.

29.07.2017

Um diesen Job wird Werner Selbach wohl von niemandem beneidet. Der Kriminalhauptkommissar vom KK 11 der Bonner Kripo muss nicht nur einen Mord aufklären sowie im Fall schwerer Körperverletzung ermitteln. Vielmehr muss er ein schier undurchdringbares Geflecht aus Gewalt, Terror und Bandenkriminalität zerschlagen, wenn wieder Recht und Gesetz in der Stadt gelten sollen.

Dafür taucht Kommissar Selbach tief in eine für ihn bisher unbekannte Welt ein. Denn der kleine Stadtteil wird von Familienclans kontrolliert, die Gewaltspirale schraubt sich immer weiter hoch und ist mit herkömmlichen Mittel nicht mehr zu stoppen. „Parallelgesellschaft“ lautet der Titel des neuen Kriminalromans des Beueler Autors Hermann Messinger. Auch diesmal spielt die Handlung in Bonn, Sachverhalt und Personen sind frei erfunden. Mit von der Partie ist selbstverständlich auch wieder Natascha, Selbachs Lebensgefährtin.

„Parallelgesellschaft“ spiegelt eine reale Situation in Deutschland wider, die erschreckende Szenarien liefert. „Tatsächlich werden in verschiedenen deutschen Städten ganze Stadtteile von Clans kontrolliert. Der wirtschaftliche Schaden für die Allgemeinheit liegt im Milliardenbereich“, erklärt der Limpericher. Nach „M’r wore Pänz om Finkeberch“, „De Oma hät jesaht“ sowie den Kurzgeschichten „Bonner Episoden“ ist das bereits sein neunter Bonn-Krimi. „Wenn ich mich einmal drangesetzt habe, dann geht es ganz flott“, erzählt der 72-Jährige, den in Limperich jedes Kind kennt. Er wurde auf dem Finkenberg groß und gilt als Urgestein im Karneval. Als stolzer Vater von LiKüRa-Prinzessin Kim I. (2016/2017) hat er sein neues Buch seiner Tochter „nach einer tollen Session“ gewidmet. Erneut nimmt Messinger seine Leser mit auf eine Reise durch Bonn. Denn nicht nur im Tannenbusch spielt die Handlung, auch die Nordbrücke und die Obere Wilhelmstraße hat er als Schauplätze ausgewählt. Bei seinen Ermittlungen bekommt Selbach natürlich wieder Unterstützung von der charismatischen Gerichtsmedizinerin Professorin Gerda Janusch.

Auch wenn „Parallelgesellschaft“ gerade erst erschienen ist, so hat sich der 72-Jährige längst wieder an seinen Computer gesetzt. „Krimi Nummer 10 ist fertig, Nummer 11 ist fast fertig“, verrät er. In seinem nächsten Buch geht es um einen Pfandflaschensammler aus der Altstadt, dessen Leben plötzlich in ganz anderen Bahnen verläuft. Doch aus diesmal gibt es in der beschaulichen Stadt wieder einen Mord, den Selbach aufklären muss.

Herman Messinger, „Parallelgesellschaft“, Taschenbuch, Verlag Books on Demand, 476 Seiten, ISBN-10: 3744839834; ISBN-13: 978-3744839839, 15,90 Euro.