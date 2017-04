Tötungsdelikt in Beuel

Bonn . Im Dezember erstach eine 60-Jährige ihren Ehemann im gemeinsamen Haus in Küdinghoven. Nach mehr als vier Monaten Untersuchungshaft ist sie nun wieder auf freiem Fuß. Das Verfahren gegen sie wurde eingestellt.

Die 60-jährige Journalistin, die ihren 49-jährigen Ehemann an dessen Geburtstag am 18. Dezember erstach, handelte in Notwehr. Zu diesem Ergebnis kam nun die Bonner Staatsanwaltschaft und entließ die Mutter von zwei erwachsenen Kindern am Mittwoch nach mehr als vier Monaten aus der Untersuchungshaft.

Wie Behördensprecher Robin Faßbender bestätigte, wurde das Verfahren gegen die Frau eingestellt. Nach Auskunft ihres Verteidigers Martin Kretschmer hatte der Ehemann, der im Verlauf der Ehe bereits mehrfach gewalttätig geworden war, die 60-Jährige am Tatabend in dem gemeinsamen Haus in Beuel zwei Mal körperlich angegriffen, bevor er sie in der Küche so attackierte und mit dem Tode bedrohte, dass sie in ihrer Not zu einem Messer griff und zustach. Danach alarmierte sie sofort die Polizei.

Doch als die Beamten und die Rettungskräfte eintrafen, war es zu spät: Einer der drei Stiche hatte den 49-Jährigen so ins Herz getroffen, dass er noch am Tatort starb. Wie sowohl Oberstaatsanwalt Faßbender als auch Anwalt Kretschmer am Donnerstag erklärten, ergaben die Ermittlungen, dass die Verletzungen des getöteten Ehemanns und die der Ehefrau in Einklang zu bringen sind mit der Schilderung der 60-Jährigen vom Ablauf des Geschehens. Wie Anwalt Kretschmer auf Anfrage mitteilte, stehen Tochter und Sohn zu ihrer Mutter.