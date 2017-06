Laienschauspielgruppe

Schwarzrheindorf. Das Krimidinner „Schlechtes Timing“ feiert am Freitag Premiere im Haus Michael. Die Truppe hat den bekannten Krimi umgeschrieben und präsentiert ein überraschendes Ende.

Von Stefan Hermes, 09.06.2017

Drei Monate werden die sechs „Bühnenfeger“ geprobt haben, wenn am Freitag das erste Krimidinner „Schlechtes Timing“ im Haus Michael zur Aufführung kommt. Die Zuschauer werden an gedeckten Tischen sitzen und Teil des Kriminalfalls sein, den sich die Erfolgsautorin Cornelia H. Müller ausgedacht hat. Allerdings könnten die Kenner der Theatervorlage davon überrascht werden, dass die Version der Schwarzrheindorfer Theatergruppe „Bühnenfeger“ ein anderes Ende nimmt, als es die Autorin geschrieben hat.

„Uns erschien das Ende zu wenig überraschend“, sagt Pascal Delabrassine, der als Mitarbeiter der Offenen Tür Haus Michael für die Theatergruppe zuständig ist. Mit Einverständnis der Autorin und des Bühnenverlags durften nun die fünf Laienschauspielerinnen zusammen mit Delabrassine, der den umtriebigen Dr. Uwe Büngler spielt, nach Lust und Laune umschreiben und sind sich sicher, dass ihnen nun ein spannendes Ende gelungen ist. Schließlich geht es um nicht weniger als einen Mord, an dessen Aufklärung auch das Publikum beteiligt sein wird. Gemeinsam wird man an dem Theaterabend ein dreigängiges Menü einnehmen und dabei Teil der Inszenierung werden.

Die Anwältin Chrissy Neumann (Nicole Spitzer) hat das Abitreffen organisiert. Vor 25 Jahren feierte sie mit den Lehrern und Schülern des Schiller Gymnasiums einen rauschenden Abiturball, an dem es gleich zwei mysteriöse Vorfälle gab. Lehrer Stutenkötter verschwand damals während des Balls und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Auch die Schülerin Beate Schwaderlapp verließ am Morgen nach dem Fest Deutschland und hat ebenfalls 25 Jahre nichts mehr von sich hören lassen. Zum Abi-Jubiläum, hat sie ihre Rückkehr angekündigt. Keiner weiß jedoch, wieso sie auch die Kommissarin Petra Kolumbus (Julia von der Lohe) eingeladen hat. Kann der Fall um Stutenkötter und Schwaderlapp nun aufgeklärt werden? Und welche Rolle spielen dabei Bünglers Frau Simone und Tochter Nadine (Hildegard und Sonja Schwieder)? Die Lösung wird diesmal sogar die Autorin des Stücks überraschen.

Das Krimidinner „Schlechtes Timing“ feiert an diesem Freitag ab 19 Uhr Premiere im Haus Michael. Weitere Aufführungen sind am Sonntag ab 18.30 Uhr und am Mittwoch, 14. Juni, ab 19 Uhr (ausverkauft), jeweils in der Offenen Tür Haus Michael, Bergheimer Straße 9. Am Sonntag, 18. Juni, ab 18.30 Uhr wird es im Hotel Mertens in der Rheindorfer Straße 134 gezeigt. Die Aufführung mit Drei-Gänge-Menü dauert etwa 3,5 Stunden. Tickets kosten 25 Euro (inklusive Drei-Gänge-Menü). Karten sind nur im Haus Müller erhältlich unter 0228/47 25 54