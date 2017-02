Einbruch in Bechlinghoven

Bonn. Ungewöhnliche Beute machten Einbrecher in Bonn-Bechlinghoven: In einem Keller in der Wilhelm-Flohe-Straße ließen die Diebe neben zehn Kilogramm Waschpulver auch noch vier Liter Weichspüler mitgehen. Eine (nicht ganz ernst gemeinte) Spurensuche.

Was haben diese Diebe in Bechlinghoven nur mit ihrer Beute vorgehabt? Stand ein Waschtag im Kreise der Großfamilie an? Oder gibt es einen Wäsche-Schwarzmarkt, auf dem weißes Pulver gewinnbringend veräußert wird? Zweiteres dürfte eher unwahrscheinlich sein. Die dreckige Wäsche, die gewaschen werden soll, ist da schon glaubwürdiger. Mit zehn Kilogramm Waschpulver und vier Litern Weichspüler machten sich jedenfalls Einbrecher in Pützchen-Bechlinghoven aus dem Staub. Und die Polizei muss sich jetzt auf die Suche nach Hinweisen zum Waschmittel-Diebstahl machen. Auffallend weiße Wäsche könnte hier ein erstes Indiz sein. Doch was war passiert?

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr gelangten Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus auf der Wilhelm-Flohe-Straße und suchten dort das Kellergeschoss auf. Nach Angaben der Polizei von Freitag hebelten die Täter dann zunächst eine Zwischentür auf, entfernten das Vorhängeschloss einer weiteren Kellertür und gelangten so in den Kellerraum, in dem das Waschmittel aufbewahrt wurde. Ob sich in besagtem Raum noch Wertvolleres befand, ist nicht überliefert. Den Tatort konnten die Täter unerkannt - aber nicht mit weißer Weste - verlassen. Apropos weiße Weste: Der Tatzeitpunkt und die Rheinseite lassen auf eine erste Verdächtige schließen: Wäscherprinzessin Luisa I.. Doch das ist natürlich reine Spekulation und aufgrund des vollen Terminplans von ihr und ihrem Gefolge an Weiberfastnacht wohl zunächst als Spur zu vernachlässigen.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Waschmittel-Diebstahls. Hinweise werden unter 0228/150 entgegengenommen.