Suche mit Foto

Beuel. Unbekannte haben am Mittwochabend ein Lastenrad auf der Hermannstraße in Beuel gestohlen. Es handelt sich um das dritte ausleihbare Lastenrad des Projekts "Bolle Bonn". Die Polizei ermittelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.12.2018

Zwischen 17 Uhr und 18.45 Uhr habe das Lastenrad "Bonnie" noch auf der Hermannstraße gegenüber der Kirche gestanden, bestätigt die Bonner Polizei auf GA-Anfrage. In diesem Zeitraum muss es demnach gestohlen worden sein.

Das Lastenrad ist eines von insgesamt drei kostenlos ausleihbaren Rädern im Rahmen des Projekts "Bolle Bonn". Wie Organisator Uli Kindermann auf Facebook mitteilt, ist es 1,95 Meter lang, schwarz und an dem klappbaren Korb zu erkennen. Es gebe nur zwei Räder dieser Bauart in Bonn, das andere steht in Holzlar. Der Wert des Rades beträgt 2500 Euro.

Hinweise bitte an die Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/150.