30.03.2018

Die NaturFreunde Deutschlands sind ein sozial-ökologischer und gesellschaftspolitisch aktiver Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur. Rund 75 000 Mitglieder engagieren sich in 630 Ortsgruppen für die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft. Die Bonner Ortsgruppe hat rund 170 Mitglieder. Der Verband wurde 1895 in Wien gegründet. Ihm gehören heute etwa 500 000 Menschen in 21 Ländern an. Bekannt sind die NaturFreunde auch durch die knapp 1000 Naturfreundehäuser, von denen mehr als 400 in Deutschland stehen.