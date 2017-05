Festschrift zu Pützchens Markt

Beuel. Karl-Heinz Erdmann und Michael H. Faber haben sich vor zwei Jahren zusammen gesetzt und zum Jubiläum ein Buch über die Historie von Pützchens Markt geschrieben.

Von Holger Willcke, 23.05.2017

Bräuche, Volkskunde und das Rheinland verbinden zwei Männer, die seit gut zwei Jahren im Auftrag der Stadt Bonn an einer Festschrift zum Jubiläum „650 Jahre Pützchens Markt“ arbeiten. Karl-Heinz Erdmann und Michael H. Faber gelten als intime Kenner der Szene – auch was die Historie und die Bedeutung von Jahrmärkten anbelangt.

Die beiden promovierten Männer kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit an der Bonner Universität, haben den Kontakt nie verloren und haben sich jetzt zu einem Autoren-Team zusammengetan. Irgendwann in diesem Sommer soll das 280 Seiten umfassende Buch öffentlich vorgestellt werden.

„Auf einen bestimmten Tag wollen wir uns noch nicht festlegen, aber es versteht sich von selbst, dass wir schon deutlich vor dem Kirmesauftakt am 8. September mit dem Werk in den Verkauf gehen wollen“, erklärte Erdmann im Gespräch mit dem GA. Die Nachfrage sei jetzt schon enorm, „aber wir lassen uns nicht drängen“.

Vor zwei Jahren haben sich die beiden Volkskundler zusammengesetzt, ein Konzept erarbeitet und die Suche nach historischem Material gestartet. „Vor allem die Suche nach Bildmaterial haben wir uns einfacher vorgestellt“, erinnerte sich Faber. Der Durchbruch kam er erst mit der Idee, im Pfarrzentrum Pützchen einen öffentlichen Scan-Termin durchzuführen.

„Über Radio und Printmedien haben wir Aufrufe gestartet. Es kamen an diesem Tag viele Menschen mit alten Fotos und Erinnerungsstücken von Pützchens Markt. Die Bürger haben uns förmlich die Bude eingerannt“, sagte Erdmann.

Festschrift für außergewöhnliches Jubiläum

Ergiebig für die Stoffsammlung waren auch die vielen Gesprächen, die die beiden Bonner mit Zeitzeugen aus der Nachbarschaft rund um die Marktwiesen, mit Schaustellern und Fachleuten aus der Verwaltung geführt haben. Im Sommer 2016 haben sich Faber und Erdmann an ihre Schreibtische zurückgezogen und haben die Texte geschrieben, die Fotos gesichtet, das Inhaltsverzeichnis festgelegt.

„Alle Texte sind jetzt fertig, 300 Fotos ausgesucht. Die Hälfte ist bereits gesetzt“, sagte Faber und verriet, dass das Buch ein Hardcover erhalten wird und im Din A4-Format in einer ersten Auflage von 1000 Exemplaren im Bouvier-Verlag erscheinen wird. Und der Preis? „Der Subskriptionspreis liegt bei 29,80 Euro. Danach kostet das Buch 39,80 Euro“, so der 61-jährige Erdmann, der als Professor für Kulturgeografie an der Uni Bonn arbeitet.

Faber und Erdmann legen Wert darauf, dass sie das Buch als Privatpersonen im Auftrag der Bundesstadt schreiben. Die Sparkasse KölnBonn und die Firma Wild-Immobilien aus Bonn finanzieren das Werk. „Wir machen diesen Job, weil wir der Meinung sind, das so ein außergewöhnliches Jubiläum auch eine besondere Festschrift vorweisen muss. Da fühlen wir uns als Bonner zu verpflichtet“, sagten die beiden Kirmesfans.

Prominente Co-Autoren

Der 64-jährige Faber veranstaltet seit 1995 als stellvertretender Leiter des Freilichtmuseums in Kommern jährlich zu Ostern einen historischen Jahrmarkt in dem Eifelort: „Unser Jahrmarkt ist die Ausgangsbasis für alle historischen Jahrmärkte, die seitdem in Deutschland stattfinden.“

Erdmann und Faber haben prominente Co-Autoren für ihr Buch gewinnen können: die Volkskundler Gabriele Daft, Dagmar Hänel und Marco Heinz sowie den Brauchtumsexperten Alois Döring.

Und es gibt noch einen weiteren Erfolgsgaranten: Die beiden Schreiber haben von Hedi Dreher das gesamte Pützchens Markt-Archiv von ihrem verstorbenen Ehemann Georg Dreher zur Verfügung gestellt bekommen. „Schorsch“ Dreher hatte selbst viele Jahre umfangreich recherchiert, weil er zum Jubiläum von Pützchens Markt ein Buch veröffentlichen wollte.