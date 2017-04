Ordensverleihung für verdiente Bürger

Beuel. Der Schiffer-Verein zeichnet Evi Zwiebler, Wilfried Evertz und Gerd Mainzer aus. Jahreshauptversammlung im Zeughaus der Beueler Stadtsoldaten.

Von Rainer Schmidt, 10.04.2017

Kurz und bündig verlief am Freitagabend die Jahreshauptversammlung des Schiffer-Vereins Beuel. Reiner Burgunder wurde als Käpt’n im Amt bestätigt, ebenso wie Claus Werner Müller als sein Stellvertreter und Pressesprecher, Katrin Scheurer als Schatzmeisterin und Sonja Bruni als Schriftführerin. Müller wurde vom geschäftsführenden Vorstand zum neuen Geschäftsführer berufen.

Mit Friedhelm Kruth konnte Burgunder an diesem Abend das 601. Mitglied des Vereins begrüßen. Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Schiffer-Verein wurde Ingo Pützstück geehrt.

Doch die eigentliche Ehrung an diesem Abend galt den Empfängern der „Beueler Seelen“, einem Verdienstorden des Vereins für maximal drei Beueler Bürger. In diesem Jahr sind dies der leitende Pfarrer Wilfried Evertz, Evi Zwiebler, die ehemalige Obermöhn, sowie der Erste Polizeihauptkommissar Gerd Mainzer. Die „Beueler Seele“ wird seit 2010 vom Schiffer-Verein vergeben.

„Beuel bedeutet für mich heile Welt“, hatte Evertz vor wenigen Wochen in einem GA-Interview gesagt. Dass er ein gerüttelt Maß an dieser „heilen Welt“ trägt, verschweigt er in seiner ihm eigenen Bescheidenheit geflissentlich. War es früher der Begriff der „Beueler Mafia“, der Beuel gegenüber den anderen Stadtbezirken charakterisierte, ist es seit nunmehr zehn Jahren der Begriff der „Beueler Seele“. „Mit der Beueler Seele bedanken wir uns für ein 20 jähriges Jubiläum als Ortspfarrer an St. Josef und darüber hinaus. Wir haben uns zu bedanken für die geleistete Arbeit, in der die Seelsorge im Vordergrund gestanden hat“, heißt es in der Laudatio. Somit fügen sich „Beueler Seele“ und „Beuel bedeutet für mich heile Welt“ bei ihm vortrefflich zusammen.

Zur „Heilen Welt“ gehört aber auch Heimatgefühl, verbunden mit Brauchtum. Von der Wäscherprinzessin bis hin zur Ehrenobermöhn ist Evi Zwiebler aus der Beueler Weiberfastnacht nicht wegzudenken. „Als Leiterin des Arbeitskreises Beueler Weiberfastnacht hat sie es geschafft, alle 18 Damenkomitees als Basis der Weiberfastnacht zusammenzuhalten, um so die Grundlagen unseres rheinischen Events zu sichern“, steht als Begründung in der Laudatio.

„Polizei ist ein Teil des Gemeinwesens“, lautet das Motto von Gerd Mainzer, dem Leiter der Polizeiwache in Ramersdorf. „Wir können uns glücklich schätzen, einen Polizisten in Beuel zu haben, der seine Aufgabe darin sieht, allen Beuelern Sicherheit zu vermitteln, ohne dass eine aufdringliche Polizeipräsenz sichtbar wird“, sagt der Verein über ihn. Auch Mainzer trage zur „Heilen Welt“ in Beuel bei, so der Schiffer-Verein.