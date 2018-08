Der Verein Support Trust Abroad

24.08.2018

Der Verein SuTrA - Support Trust Abroad e.V. - wurde Mitte 2009 durch ehemalige Volontäre eines Kinderhilfswerks und deren Freunde gegründet. Vorsitzende ist Tabea Thomaschke aus Köln. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Hilfsprojekte in Entwicklungsländern zu unterstützen und in unserer Gesellschaft das Engagement für sozial Schwächere zu fördern. Die Vertreter des Vereins stehen Partnerprojekten im Ausland beratend zur Seite, wenn es um Gesundheit, Bewegungsentwicklung, Ernährung oder um medizinische Fragen geht. Außerdem werden Partnerprojekte dadurch unterstützt, indem Volontäre vermittelt werden, ohne deren Hilfe viele Projekte nicht möglich wären. Dominiño ist ein Hilfswerk für benachteiligte Kinder aus Haiti und der Dominikanischen Republik, die in großer Armut aufwachsen. Das Hilfswerk wurde im Frühjahr 2011 ebenfalls von Tabea Thomaschke gegründet. Das Hilfswerk umfasst in der Dominikanischen Republik eine eigene Schule und einen Kindergarten, ein Tagesheim für Waisenkinder sowie weitere Freizeit- und Bildungsangebote.

Weitere Informationen im Internet unter www.dominino.de sowie unter www.sutra-ev.de.