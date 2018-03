30.03.2018

Dieser Tag erinnert an den Tag des Abendmahls vor dem Todestag Jesu. Dieses letzte Abendmahl am Vorabend des Karfreitag nahm Jesus mit seinen engsten Vertrauten, den zwölf Jüngern, ein. Jesus forderte dabei seine Jünger auf, fortan gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Wohl deshalb ist der Ursprung aller Abendmahlsfeiern der Gründonnerstag. „Seit etwa 1500 Jahren feiern die Christen den Gründonnerstag, den fünften Tag der Karwoche, zur Erinnerung an die Einsetzung der heiligen Eucharistie“, ist bei „Kirche & Theologie im Web“ zu lesen.