Frost gegen den Frust

Beuel. In einem Selbstversuch gegen Rückenschmerzen testet GA-Redakteur Holger Willcke drei Minuten in einer Eiskabine bei minus 160 Grad. Am Ende war es ihm ganz schön warm.

Fast jeden Morgen beim Aufstehen aus dem Bett dasselbe Gefühl: steifer Rücken, leichte bis mittlere Schmerzen in der Lendenwirbelsäule. Die morgendliche Gymnastik und ein Waldlauf verbessern zumindest die Beweglichkeit im Rücken. Doch dieser Zustand hält nur eine gewisse Zeit an, weil das werktägliche Sitzen auf dem Bürostuhl in der Redaktion die Steife schnell reaktiviert. Massage, spezielles Rückentraining und immer mal wieder eine Spritze helfen nur temporär, dauerhaft hilft nichts davon. Mein Orthopäde gab mir kürzlich einen Tipp: Kältetherapie – und zwar für den gesamten Körper.

Der Arzt liefert auch direkt eine neue Adresse. Die Praxis liegt in Pützchen und somit auf meinem täglichen Weg ins Büro. Ein Anruf, ein Termin – und schon sitze ich auf einem Beratungssessel. Vor mir nimmt Stephanie Theuerzeit Platz. Die Heilpraktikerin hat sich auf die Behandlung von Schmerzen des aktiven und inaktiven Bewegungsapparates spezialisiert. Sie informiert mich ausführlich über die Wirkungsweise der Ganzkörperkältetherapie: „Der kurze, aber kräftige Kältereiz auf der Körperoberfläche beeinflusst die Reflexbahnen und wirkt auf die zentralen Steuerungsfunktionen sowie auf das Immun- und Hormonsystem. Dadurch tritt eine schmerzlindernde Wirkung ein.“

Nicht für jeden Menschen geeignet

Die Kältetherapie eignet sich laut Heilpraktikerin aber nicht für jeden Menschen. Personen, die zum Beispiel unter extrem hohem Bluthochdruck, an akuten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und unter Durchblutungsstörungen leiden, sollten die Eiskabine meiden – genauso Patienten, die einen Herzschrittmacher tragen. Da ich nicht zu diesem Personenkreis zähle, starte ich das kleine Abenteuer: Drei Minuten Aufenthalt in der Eiskabine bei minus 160 Grad Celsius. Klingt kalt, ist es auch.

Auf meine Frage, was ich denn alles anziehen darf, löse ich bei Stephanie Theuerzeit ein verschmitztes Lächeln aus: „Anziehen? Sie ziehen bis auf die Unterhose alles aus. Ich gebe Ihnen Handschuhe, warme Socken und Filzpantoffeln – mehr nicht.“ Die Vorstellung, dass diese extreme Kälte sofort auf meine Haut einwirkt, lässt mich kurzzeitig zurückschrecken. Breche ich den Versuch ab? Nein, Kneifen kommt nicht in Frage. Also, raus aus den Klamotten, rein in die Opa-Pantoffeln und ab in die Eiskabine. Meine Hoffnung, als 1,86 Meter großer Mensch werde ich wohl oben ein ganzes Stück über die Kabinenkante herausragen, schwindet schnell. Die Eiskabine hat einen mittels Motor beweglichen Boden, der dafür sorgt, dass nur der Kopf oben raus lugt.

Nur der Kopf lugt heraus

Die Heilpraktikerin schließt die Tür und startet das Kältesystem: Die Kyrosauna füllt sich mit Nebel, Stickstoff erzeugt die extreme Kälte. Zuerst spüre ich kaum etwas. Doch schon nach einer Minute merke ich, wie die Kälte mich umhüllt. „Treten Sie auf der Stelle und legen Sie die Hände auf den Kabinenrand“, ordnet Theuerzeit an. Gesagt, getan. Die Bewegung tut gut. Die Kälte ist sehr trocken, mit unserer feuchten Winterluft nicht vergleichbar. Nach zwei Minuten ist mir kalt, es ist aber nicht unangenehm. Nach drei Minuten ist mir richtig kalt, was aber auch Sinn des ganzen Unterfangens ist. „Sie haben es geschafft“, ruft die Therapeutin und öffnet die Kabinentür. Nach dem Verlassen der Eiskabine setzt sofort eine deutlich spürbare Gegenreaktion ein: Ein Gefühl der Wärme zieht durch den Körper, das Blut pulsiert in den Adern. Die Haut auf den Oberschenkeln wird Rot und wohlig warm. Ich empfinde Frische und Fitness statt Müdigkeit und Steife.

Stephanie Theuerzeit empfiehlt mir, in den nächsten Stunden und Tagen zu beobachten, wie lange der Effekt anhält, ob die Gelenke beweglicher werden und wie sich der Muskelschmerz entwickelt. Abhängig von diesen Erfahrungen will sie dann ein Therapiekonzept ganz persönlich auf mich abstimmen: Massage, Training, Eiskabine.

Tags darauf: Schon beim Aufstehen bilde ich mir ein, dass das Rückenskelett geschmeidiger wirkt, auch in den Knien läuft es runder. Das Ergebnis teile ich dem Orthopäden mit. Jürgen Römer von der Orthopädischen Praxis Bonn antwortet mir: „Die Ganzkörperkältetherapie als begleitende Therapie kann bei akutem und chronischem Schmerz, wie beispielsweise der Arthrose oder eines Bandscheibenvorfalls, helfen. Sie wirkt unter anderem schmerzlindernd und entzündungshemmend.“

Weitere Informationen unter www.kaeltetherapie-bonn.de