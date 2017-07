Neuer Bezirksleiter für Beuel, Bad Honnef und Königswinter

OBERKASSEL. Uwe Hüngsberg ist der neue Bezirksbeamte für Oberkassel. Für viele ist die Stelle als Dorfpolizist ein Traumjob.

Von Anke Vehmeier, 13.07.2017

Sie schützen Veranstaltungen, sichern Grundschülern den Schulweg, sind Ansprechpartner für die Bürger, vollstrecken Haftbefehle und ermitteln bei der Jagd auf Einbrecher. In Oberkassel gehört er seit November zum Ortsbild: Polizeihauptkommissar Uwe Hüngsberg. Denn er ist der neue Bezirksbeamte in Oberkassel und Leiter des Bezirksdienstes im Bereich Beuel, Königswinter und Bad Honnef der Polizeiwache Ramersdorf. Seine Mitarbeiter sind über diese drei Städte verteilt und sitzen zum Beispiel im Rathaus Beuel. Sie sind Ansprechpartner für die Bürger vor Ort.

„Wir sind das, was man früher Dorfpolizist nannte, eine Kontaktstelle zwischen Polizei und Bürgern“, sagt Hüngsberg. Seine Aufgaben sind vielfältig, sodass den Schutzpolizisten Kinder, Schüler, Erwachsene und Senioren gleichermaßen kennen. Als „Schutzmann an der Ecke“ sind sehr erfahrene und langgediente Polizisten im Einsatz. „Der Bezirksdienst ist eine Wunschdienststelle. Junge Beamte haben in Bonn keine Chance, vielmehr kommen Polizisten zum Zuge, die viele Jahre Dienst im Streifenwagen gemacht haben“, erzählt er.

40jähriges Dienstjubiläum des Beamten

Die Dienstzeiten im Bezirksdienst seien moderater. „Tagsüber arbeiten wir in Früh- oder Spätdienst, aber nachts sind wir in der Regel nicht im Einsatz. Und es gibt insgesamt weniger Stress und Hektik“, sagt Hüngsberg. Wie seine Mitarbeiter hat er viele Dienststellen und unterschiedlichste Einsatzgebiete absolviert. „Ich feiere in diesem Jahr mein 40-jähriges Dienstjubiläum“, sagt der 58-Jährige. „Ich habe viele Facetten der Polizeiarbeit erlebt“, sagt Hüngsberg.

Er ist im Streifenwagen gefahren, war bei der Fahndung und bei der Wasserschutzpolizei in Bonn. Zwischendurch hat er ein Fachhochschulstudium für den gehobenen Dienst der Polizei absolviert. Und fünf Jahre war als Lehrer in der Polizistenausbildung in Brühl tätig. „Dahin bin ich noch zwei Jahre in der Wasserschutzpolizeiuniform gegangen und war ein echter Exot“, berichtet er. Auch in verschiedenen Dienststellen des Polizeipräsidiums Bonn war er tätig, unter anderem in Bad Godesberg und Tannenbusch. „Das war hochinteressant und hat viel Spaß gemacht“, erklärt Hüngsberg.

Vor der jetzigen Position hat er sich fünf Jahre lang in der Ausbildungsleitung um den Polizeinachwuchs des Polizeipräsidiums Bonn gekümmert. Als schließlich die Stelle des Bezirksbeamten frei wurde, hat der nun in Linz wohnende Hobbyimker gerne zugegriffen. Seit November 2016 ist er „Dorfpolizist“ in Oberkassel. Dort ist der knapp zwei Meter große Polizeihauptkommissar eine imposante Erscheinung auf den Straßen des Ortes. „Die Leute sind sehr aufgeschlossen, und ich habe mich schon bekannt gemacht. Von Oberkassel bin ich sehr begeistert“, sagt der Beamte.

Privat kein Krimi-Fan

Vertrauen wecken – das ist eine Schlüsselaufgabe der Dorfpolizisten. Und darin ist der kommunikative Polizist ein Profi. Das zeigte sich bei einem seiner ersten Einsätze zur Schulwegsicherung: „Ein kleines Mädchen fasste mich bei der Hand, und dann sind wir den Schulweg gemeinsam gegangen. Das hat mich schon sehr überrascht“, sagt Hüngsberg. Aber auch das Sicherheitsbedürfnis der Senioren ist ihm sehr wichtig. So habe eine ältere Dame, die allein in einem Haus wohnt, der Polizei immer wieder einen Einbruch gemeldet, doch die Beamten konnten einfach keine Spuren entdecken. „Es lag nichts vor. Ich habe mich dann lange mit ihr unterhalten. Sie hat mir ihre Ängste geschildert, und ich konnte ihr offenbar die Sorgen nehmen, denn seither hat sie sich nicht mehr bei der Polizei gemeldet“, berichtet der Polizeihauptkommissar. Von den Krimis im Fernsehen hält Uwe Hüngsberg übrigens wenig: „Es gibt keine realistischen Krimis. Einen normalen 'Tatort' schaue ich mir nicht an. Ich schalte nur ein, wenn es Kriminalfilme zum Schmunzeln gibt wie etwa ‚Mord mit Aussicht‘. Da kann ich mich amüsieren“, sagt Hüngsberg. „Außerdem habe ich im Beruf ja Krimi genug.“

Ursprünglich wollte Hüngsberg Wachleiter in seiner Heimatgemeinde Haan im Kreis Mettmann werden. „Daraus ist nichts geworden. Aber den Beruf Polizist ergriffen zu haben, das habe ich nie bereut“, versichert er.

Polizeihauptkommissar Uwe Hüngsberg ist zugleich Leiter des Bezirksdienstes im Bereich der Polizeiwache Ramersdorf. Er ist zu erreichen unter 02 28/15 47 41.