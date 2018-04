Beliebte Kirmes in Bonn

Beuel. Am Dienstag hat die Stadt Bonn das Programm für Pützchens Markt 2018 vorgestellt. Sieben neue Attraktionen wird es in diesem Jahr geben. Die Vorfreude kann somit schon fünf Monate im Voraus beginnen.

Auf sieben Platzneuheiten dürfen sich die Besucher des 651. Pützchens Markt (7. bis 11. September) freuen. Die Stadt Bonn hat am Dienstag – rund fünf Monate vor Beginn – das Programm detailliert vorgestellt.

Alle Verträge mit den Schaustellern sind unter Dach und Fach. „Wir können und wollen die Attraktionen der Kirmes nicht länger geheim halten, weil viele Pützchens Markt-Fans in den sozialen Medien unterwegs sind und Einzelheiten somit mehr und mehr durchsickern“, erklärte Günter Dick, Leiter der städtischen Bürgerdienste.

Rasante Fahrgeschäfte und beliebte Familienangebote stehen wieder im Vordergrund der Traditionsveranstaltung. Dick: „Ich freue mich, dass wir auch im Jahr nach dem herausragenden Jubiläum '650 Jahre Pützchens Markt‘ wieder einen sehr attraktiven Jahrmarkt präsentieren können.“ Marktleiter Harald Borchert führte die wichtigsten Platzneuheiten und bewährten Attraktionen auf. Zu den Highlights für Adrenalin-Junkies zählen:

Goldmine Tower

Der Freifallturm befördert seine Gäste zunächst in gemütlicher Fahrt auf fast 90 Meter Höhe, ehe er sie von dort mit bis zu 140 Stundenkilometern wieder erdwärts rauschen lässt. Vor dem Fall wartet noch eine besondere Überraschung auf die Gäste: Am höchsten Punkt werden die Sitze leicht nach vorne gekippt, und die Gondel rotiert in dieser Position einmal um 360 Grad. Der „Goldmine Tower“ ist in dieser Saison außer in Pützchen nur auf wenigen deutschen Jahrmarktsplätzen zu sehen.

Apollo 13

Atemberaubend ist auch die Fahrt mit der „Apollo 13“. Der ganz auf das Thema Weltraum abgestimmte Propeller bringt die Fahrgäste mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern bis auf 55 Meter Höhe. Je nach Gondelrotation entstehen dabei Beschleunigungen von 0 G, was einer Schwerelosigkeit im Weltraum gleichkommt, bis zu 5 G (vergleichbar mit einem Raketenstart).

Mr. Gravity

Bei diesem Fahrgeschäft werden Wagemutige mit bis zu 100 Stundenkilometern auf einer rotierenden Scheibe im Kreis gedreht. Zusätzlich hebt sich die Scheibe bis zu einem Winkel von 90 Grad an und erreicht eine Höhe von bis zu 18 Metern. Schnelle Richtungswechsel und Kräfte bis zu 5 G sollen für den ganz besonderen Nervenkitzel sorgen.

Kaleidoskop

Brandneu ist das Laufgeschäft „Kaleidoskop“, das erst in diesem Frühjahr auf den Markt kommt. Dabei erwartet die Gäste hinter einer aufregenden Steampunk-Kulisse eine magische Welt der Farben und Formen. Ausgestattet mit einer Spektralbrille begeben sie sich auf eine 80 Meter langen Parcours durch einen Wärme- und Kälteraum, der mit moderner Lasertechnik und LED-Effekten ausgestattet ist. Eine drehende Tonne als Highlight vermittelt das Gefühl, als befinde man sich mitten in einem Kaleidoskop.

Berg- und Talbahn

Erstmals sind auf den Marktwiesen in Pützchen auch zwei Attraktionen des historischen Jahrmarktes aus dem Jubiläumsjahr vertreten: die „Fahrt ins Paradies“ und das nostalgische Pferdekarussell „Schleifer's Carouselle“.

Geisterbahn

Ebenfalls neu ist die „Geister Villa“, die mit lebenden Gespenstern, elektronisch animierten Mumien und echten Feuereffekten Gruselspaß für die ganze Familie verspricht.

Bewährtes

Neben den Neuheiten sind eine Reihe attraktiver „Wiederholer“ am Start: beispielsweise der Kettenhochflieger „The Flyer of Bonn“, der 2017 auf den Markt kam und gleich Pützchen-Premiere feierte, oder der schmucke Wellenflieger „Taumler“. Nach einigen Jahren Pause wieder zu erleben sind die Achterbahn „Feuer & Eis“, die Schaukel „Konga“ und das Fahrgeschäft „Hawai Swing“. Auch auf beliebte Kirmes-Klassiker wie die „Wilde Maus“, Riesenschaukel „Nessy“, „Breakdance“ und „Octopussy“ müssen Fans nicht verzichten.

Gefragt, ob nach dem tödlichen Unfall beim Abbau im Vorjahr das Riesenrad wieder mit dabei ist, antwortete Borchert: „Natürlich. Das war ein trauriger Unfall. Das Riesenrad ist das Wahrzeichen von Pützchens Markt und gehört einfach dazu.“ Nach Angaben von Oberstaatsanwältin Karin Essig dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bonn immer noch an.

Der Eröffnungstag wird wieder vom Historischen Jahrmarktsumzug der Schausteller und Vereine geprägt sein. Beim Fassanstich im Bayernzelt tritt die kölsche Mundartband „Die Räuber“ auf. Nach der Premiere im Vorjahr wird es auch am Kirmessonntag eine Wiederholung des „Rheinischen Abends“ in der Bayern-Festhalle geben, der abermals vom Freundeskreis Pützchens Markt in Kooperation mit der Bezirksverwaltungsstelle Beuel veranstaltet wird.