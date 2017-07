Musikfestival in Neu-Vilich

NEU-VILICH. Das Green Juice Festival feiert seinen zehnten Geburtstag. Der General-Anzeiger liefert einen Überblick über das Programm.

Von Anke Vehmeier, 25.07.2017

Noch mehr Livemusik, noch mehr Party, noch mehr Spaß und eine Premiere: Das Green Juice Festival feiert seinen zehnten Geburtstag. Deshalb lassen es die Veranstalter richtig krachen – zum ersten Mal findet das Open Air an zwei kompletten Festivaltagen am 18. und 19. August statt.

In der letzten Dekade sind aus den jugendlichen Veranstaltern von damals kompetente Eventmanager geworden. Mit ihrer Veranstaltungsfirma Forisk Entertainment schreiben Julian und Simon Reininger und Felix Weyrather gemeinsam mit ihrem fünfköpfigen Team ihre Erfolgsgeschichte fort. So organisieren sie neben dem Green Juice Festival zum Beispiel auch das RheinImpuls Festival zu Rhein in Flammen oder das Lake Jump Festival im Seepark Zülpich.

Zum Jubiläum ihrer ersten eigenen Großveranstaltung lassen sich die Veranstalter und ihr Team daher nicht lumpen. „Wir haben doppelt so viele Bands auf der Bühne wie im vergangenen Jahr“, sagt Julian Reininger. „Und wir sind stolz darauf, ein paar echte Hochkaräter und vielversprechende Newcomer präsentieren zu können“, ergänzt Bruder Simon.

Punkrock mit Posaunen

Die Bonner Musikgemeinde soll nicht enttäuscht werden, das Line-Up der Jubiläumsausgabe verspricht, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. „Wir freuen uns besonders, eine der bekanntesten deutschen Bands auf der Bühne zu haben: „Madsen“ aus dem Wendländischen Prießeck. Die Gruppe ist seit vielen Jahren eine unserer Wunschkandidaten“, freut sich Felix Weyrather. Die Musiker sind der Headliner am Samstag.

Los geht es aber schon am Freitag um 15.30 Uhr mit den Punkrockern von „Lygo“ aus Bonn. „Sie waren schon als Gast beim ersten Green Juice Festival dabei. Das ist ein schöner Bogen zur zehnten Ausgabe“, so Julian Reininger. Es folgen „The Prosecution“ mit einem explosiven Mix aus Ska und Punkrock plus Posaunen. Danach geht es mit den Alternative-Rockern von „Blackout Problems“ weiter. Im Anschluss spielen „Adam Angst“, den krönenden Abschluss des ersten Tages gestalten die schwedischen Musiker von „Royal Republic“, einer Band von internationalem Format in der Indie-Rock-Szene.

Songs mit Mitsinggarantie

Den Eisbrecher am Samstag um 12.30 Uhr geben „Millennia“. Die Bonner haben im vergangenen Jahr quasi aus dem Stand den toys2masters-Wettbewerb, einer der größten Wettbewerbe für Neueinsteiger in NRW, gewonnen.

Es folgen „Betamensch“, anschließend entern „Emma6“ mit eingängigem Pop die Bühne. Den Auftakt der festivaltypischen Drei-Akkord-Sparte übernimmt „Alex Mofa Gang“. Mit geradlinigem, ehrlichem Pop-Punk warten anschließend die Musiker von „Smile and Burn“ auf.

Danach folgen „Captain Planet“, die Hamburger glänzen mit Indie und Emo. Um 19.55 Uhr ist es dann Zeit für eine der wohl sympathischsten Gruppen des deutschen Punkrocks. „Itchy“ sollen das Festivalpublikum durch ihre Songs mit Mitsinggarantie anheizen. Um 21.40 Uhr sollen schließlich „Madsen“ die Bühne und die Herzen der Fans erobern.

Konzerte zum Aufwärmen

„Wir freuen uns, sie endlich in Neu-Vilich dabei zu haben.“ so Reininger. „Mehrere Jahre hintereinander haben wir sie uns bereits gewünscht, bis jetzt klappte es aber nie.“ Neben den Konzerten auf der Hauptbühne gibt es an beiden Tagen auch eine zweite Bühne, auf der wechselnde DJs aus der Bonner Szene mit elektronischer Musik aufwarten.

Um die Wartezeit bis zum Festivalbeginn ein wenig zu verkürzen, organisieren die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder kostenlose Konzerte zum Aufwärmen, bei denen lokalen Bands spielen. „Am Freitag, 11. August, geben sich zum Auftakt die „Killerpilze“ im Biergarten am Alten Zoll die Ehre“, so Reininger mit einem vorfreudigen Lächeln. Die ganze Woche vor dem Festival finden in wechselnden Locations die eintrittsfreien Shows statt.

Nach zehn Jahren Green Juice Festival blickt Reininger auf eine konsequent fortgeschriebene Unterstützung der regionalen Musikkultur und ein erstaunlich entspanntes Event in einem kleinen Park, mitten im Wohngebiet in Neu-Vilich, zurück. Zur Kontinuität zählt er auch die tatkräftige Unterstützung zahlreicher Sponsoren, der Stadt Bonn, der Nachbarschaft und der 200-köpfigen Crew freiwilliger Helfer, so der Veranstalter.

Karten gibt es im Vorverkauf ab 25 Euro. Weitere Informationen im Internet auf www.green-juice.de.