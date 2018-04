Brückenforum in Beuel

BEUEL. Dem Versprechen, „alles was das Frauenherz begehrt und das bis zu 70 Prozent reduziert“ folgten bis zum Freitagmorgen bereits über 3000 Frauen aus Bonn und der Umgebung. Sie alle hatten sich schon mit einem kostenlosen Ticket zum „Fashion Flash“ im Brückenforum angemeldet.

Von Stefan Hermes, 06.04.2018

Rund 10.000 Schuhe in den Größen 36 bis 42 sowie Jacken und Handtaschen, Kosmetikartikel und Schmuck warten auf das Gefallen der Kundinnen. „Ich liebe Sneakers“, sagt Juliana (24) aus Pützchen. Sie ist die erste in der überschaubaren Warteschlange, die sich vor dem Einlass um 10 Uhr vor dem Brückenforum gebildet hatte. Erklärtes Ziel von Juliana war es, ihren etwa 50 Paaren, die schon in ihrem Besitz sind, neue und vor allem sommerliche Modelle hinzuzufügen. „Genügend Geld habe ich dabei“, lacht sie.

Noch weiß sie nicht, dass sie bereits nach einer halben Stunde die 1100 Quadratmeter große Einkaufsfläche des zum Outlet mutierten Brückenforums ohne Schuhe verlassen wird. Von den sechs Paaren, die sie in einem Einkaufskorb mit sich trägt und vor Ort probiert, kam nur eines in die engere Auswahl. Beim näheren Hinsehen erschien Juliana jedoch die Verarbeitung „zu billig“. Zumindest für den angebotenen Preis von 52 Euro. „Macht aber nix“, sagt sie, „ich warte noch auf meine Freundinnen.“

Sekt und Süßigkeiten umsonst

Die Wartezeit lässt sich durch das gelungene Konzept der Berliner Veranstalter gut vertreiben. Es gibt Sekt und Süßigkeiten umsonst. Das hebt die Einkaufslaune und soll aus dem Angebot, das für zwei Tage in Bonn zu sehen sein wird (Freitag bis 20 Uhr und Samstag von 10 bis 18 Uhr), ein Event machen. So beschreibt es Marcos Martinic der die Fashion Flashs für das Berliner Unternehmen F&P Stock Solution in NRW und Rheinland-Pfalz organisiert. Schon zum 8. Mal findet die „etwas andere Shopping-Atmosphäre“ in Bonn statt.

Etwa 60 Events veranstaltet F&P im Bundesgebiet. Erste erfolgreiche Flashs haben inzwischen in Litauen und Estland stattgefunden. Weitere in Österreich und Europa sollen folgen. „Das ist ein super Konzept“, findet die 18-jährige Studentin Lisa aus Lindlar, die mit ihrer aus Engelskirchen angereisten Freundin Vivien (18) das „Schuhparadies“ besucht.

Auch Doro (34) aus Ippendorf steht glücklich an der Kasse und freut sich über sieben Paar Pumps, Sandaletten und Sneakers. „Alles Schnäppchen“, ist sie überzeugt. Enttäuscht und mit nur einem Paar Sandaletten verlassen Mutter und Tochter Martina und Katrin Loch aus Köln nach einer knappen halben Stunde den Livestyle-Basar: „Wir hatten mehr erwartet“, sagt Martina, „aber nicht schlimm, jetzt gehen wir in Beuel shoppen.“