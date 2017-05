Arbeiten an Straßenkreuzung

Bonava ist einer der führenden Projektentwickler im Wohnbau in Nordeuropa und Deutschland. Entstanden unter dem Dach von NCC schafft Bonava seit den 1930er Jahren ein Zuhause und Wohnumfelder für viele Menschen. Heute beschäftigt Bonava 1600 Mitarbeiter in acht europäischen Ländern. Der Umsatz belief sich 2016 auf 1,43 Milliarden Euro. Bonava ist an der Börse Nasdaq in Stockholm gelistet. In Deutschland ist Bonava vor allem im Heimatmarkt Berlin, in den Wachstumsregionen Hamburg, Rhein-Main, Rhein-Ruhr, Köln/Bonn, Rhein-Neckar/Stuttgart, Sachsen und entlang der Ostseeküste tätig. Im Jahr 2016 verkaufte Bonava in Deutschland 1933 Häuser und Wohnungen an Eigennutzer und Investoren.