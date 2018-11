Das Programm im Winterhalbjahr

15.11.2018

Das weitere Programm der Krimiabende im Polizeipräsidium beinhaltet im Winterhalbjahr 2018/2019 folgende Lesungen: Am 12. Dezember liest Romy Fölck, am 13. März 2019 Ditmar Doerner, am 10. April 2019 Tatjana Kruse und am 8. Mai Ralf Kramp. Außerdem veranstaltet der Kultur- und Krimiverein der Bonner Polizei am 19. Dezember ein Konzert des Landespolizeiorchesters NRW unter der Leitung von Scott Lawton und am 9. Februar 2019, dem Freitag nach Weiberfastnacht, die große Karnevalsparty mit Prinzenempfang. Eintrittskarten können bei der Buchhandlung „Max & Moritz“ in der Adrianstraße 163 in Oberkassel erworben werden. Per E-Mail an Kulturverein.Bonn@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02 28/15 10 36 können Karten reserviert werden.