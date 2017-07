Das Programm des Schützenfestes

14.07.2017

SAMSTAG, 15. Juli: Um 19.15 Uhr holen die Schützen ihre Majestäten zu Hause ab und marschieren in einem Festzug durch den Ort. Um 20 Uhr beginnt der „Krönungsball“ im Pfarrzentrum in Pützchen. Gekrönt werden das Königspaar Franz Krahe und Lilo Patt-Krahe sowie das Prinzenpaar Jannik Alfter und Jenny Hartmann und der Schülerprinz Nils Schwanenberg.

SONNTAG, 16. Juli: 8.15 Uhr werden die Majestäten mit einem Festzug zum Kirchgang abgeholt. Die Messe beginnt um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche in Pützchen und wird gestaltet von der Beueler Stadtkapelle. Um 14.30 Uhr beginnt der Festzug. Danach gibt es Kaffee und Kuchen im Pfarrzentrum. Ferner findet dann das Bürgervogelschießen vor dem Pfarrzentrum statt.

MONTAG, 17. Juli: Der Tag der Ortsvereine beginnt um 10 Uhr mit einer Messe in der Pfarrkirche. Danach Kranzniederlegung am Ehrenmal. Um 11 Uhr beginnt der Frühball der Ortsvereine. Der Eintritt ist an diesem Morgen frei. veh